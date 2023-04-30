برشلونة يسحق ريال بيتيس برباعية ويواصل تصدر الليجا

سحق فريق برشلونة ضيفه ريال بيتيس في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة الـ32 لبطولة الدوري الإسباني بأربعة أهداف دون رد.

وأنهى برشلونة الشوط الأول من المباراة متقدمًا بثلاثة أهداف دون رد، وفي الشوط الثاني واصل استحواذه على مجريات اللعب، كما استمر في الضغط على دفاعات فريق بيتيس لايقاعهم في الأخطاء وتسجيل الهدف الرابع وزيادة فارق الأهداف، فيما حاول لاعبو ريال بيتيس الخروج بالمباراة بنتيجتها الحالية بدون تلقي أهداف أكثر.

وهدد لاعبو برشلونة مرمى ريال بيتيس بأكثر من فرصة خلال الشوط الثاني وكانوا قريبين من تسجيل الهدف الرابع، وسجل جويدو رودريجز، مدافع ريال بيتيس، هدف برشلونة الرابع بالخطأ في مرماه.

واستمرت المحاولات الهجومية من لاعبي برشلونة لتسجيل الهدف الخامس وزيادة النتيجة وتحقيق أكبر فارق من الأهداف.

وسدد لاعبو برشلونة 8 كرات على المرمى من 16 محاولة، وخرجت مثلها من الملعب مقابل تسديدة من 4 محاولات لفريق ريال بيتيس، وخرجت 3 من الملعب.

واستحوذ برشلونة على مجريات اللعب بنسبة 63% مقابل 37% لفريق ريال بيتيس، ورفع برشلونة رصيده لـ79 نقطة في صدارة جدول الدوري الإسباني، فيما توقف رصيد ريال بيتيس عند 49 نقطة في المركز السادس.