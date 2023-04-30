الأحد 30 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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باحثة تكشف مؤشرات إيجابية فى أزمة السودان

نرمين سعيد
نرمين سعيد

قالت نرمين سعيد، الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إنه تم لمس بعض المؤشرات الإيجابية في الأزمة السودانية بعد تصريحات المبعوث الأممي حول قبول الطرفين للتفاوض.

وأضافت خلال مداخلة عبر تطبيق "سكايب"، مع برنامج "هذا المساء"، مع الإعلامي محمد عبدالرحمن، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن وقف إطلاق النار أوالهدنة ربما تتيح فتح الممرات والمساعدات الإنسانية، مشيرة إلى أن القضية الأساسية العالقة بين الأطراف هي كيف سيتم التعامل مع قوات الدعم السريع، وهل سيقبلها الشعب السوداني ضمن الجيش السوداني، وكذلك موقف الأحزاب السودانية.

البدائل أمام الدعم السريع

وتابعت، أن البدائل أمام الدعم السريع، هي إما الاندماج مع الجيش وهو ما تم رفضه قبل ذلك، والبديل الآخر هو تحييد هذه المليشيا. 

وأشارت إلى أنه يجب أن تكون هناك وساطة عربية أفريقية قد تكون مقبولة بالداخل السوداني وإشراك المكون المدني يجعلها مقبولة لأنه يقر على ما يقره الجيش السوداني.

وساطة عربية إفريقية الداخل السوداني تصريحات المبعوث الأممي القضية الأساسية الشعب السوداني الدعم السريع

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