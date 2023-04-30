شعبة الذهب تكشف السبب الحقيقى لارتفاع أسعار المعدن الأصفر

قال هاني ميلاد، رئيس الشعبة العامة للذهب، إن اقتراح السماح للمواطنين بإدخال الذهب بدون دفع رسوم، هدفه تخفيف الضغط نسبيًا على المخزون المحلي، في ظل وجود صعوبة في استيراد الذهب بسبب عدم وجود وفرة دولارية كافية، خلافا أن هذا المقترح من شأنه أن يفيد بعض المصريين في الخارج.

الذهب عنصرًا هامًا جدًا في سلة العملات

وتابع "ميلاد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، أن الذهب عنصر هام جدًا في سلة العملات، حيث يُصنف بأنه مخزون استراتيجي للدول، فهو لا يقل عن العملة الصعبة، مضيفًا أن أسعار الذهب مُقومة بـسعر الذهب في البورصة العالمة بالدولار، وعامل العرض والطلب.

وأضاف أن أحد أسباب ارتفاع سعر الذهب في مصر هو الطلب المتزايد من المواطنين على شراء الذهب، للحفاظ على قيمة ادخاراتهم، مشيرًا إلى أن التكالب على شراء السبيكة مثل ضغطَا كبيرًا على خام الذهب، مما أدى لارتفاع الأسعار.