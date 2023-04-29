75 دقيقة.. حمزة خابا يهدر فرصة جديدة للرجاء.. ونشاط هجومى للأهلى

مرت 75 دقيقة من مباراة الأهلي والرجاء في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، وما زالت النتيجة هي التعادل السلبي بين الفريقين.

أحداث الشوط الأول

الفريق المغربي استهل المباراة بقوة ويضغط بحثًا عن تسجيل هدف التقدم.

وحصل الرجاء على ركلة حرة في الدقيقة 5 مكان جيد على حدود منطقة الجزاء بعد خطأ على بيرسي تاو.

نفذت الركلة الحرة عن طريق تسديدة من نوفل الزرهوني ارتطمت بالحائط البشري، ثم أبعدها دفاع الأهلي عن مناطق الخطورة.

الفريق المغربي استمر في الضغط عن طريق نوفل الزرهوني وحمزة خابا من الطرفين، لكن دون أي خطورة.

في الدقيقة 12 تسديدة من حمدي فتحي من خارج منطقة الجزاء جهة اليمين ارتطمت بدفاعات الرجاء ومرت دون خطورة.

في الدقيقة 17 محمود كهربا سقط داخل منطقة الجزاء في كرة مشتركة مع محمود بن تايج وحكم اللقاء لم يحتسب أي شيء.

الرجاء استمر في الضغط بقوة على الأهلي لتسجيل التقدم.

وشهدت الدقيقة 27 أخطر فرصة لصالح الرجاء بعدما مر الجزائري يسري بوزوق بشكل رائع يسار منطقة الجزاء، ثم سدد كرة قوية أبعدها الشناوي بشكل رائع من أعلى يمين مرماه إلى ركنية من جهة اليسار.

الرجاء استمر في الضغط بقوة وسط سقوط من لاعبي الفريق المغربي ومُطالبات بالحصول على ركلة جزاء.

في الدقيقة 45 حكم اللقاء يراجع تقنية الفيديو للبت في أمر ركلة جزاء لفريق الرجاء بداعي تدخل من أليو ديانج على يسري بوزوق داخل منطقة الجزاء.

بعد مراجعة حكم المباراة لتقنية الفيديو احتسب ركلة جزاء للرجاء بعد خطأ على أليو ديانج داخل منطقة الجزاء.

وأهدر يسري بوزوق ركلة الجزاء بعدما سددها قوية لترتطم بالعارضة والقائم.

أحداث الشوط الثاني

الرجاء استهل الشوط الثاني باستحواذ ورغبة في تسجيل الهدف الأول.

وظهر الأهلي هجوميًا للمرة الأولى في الدقيقة 52 بتسديدة قوية من حسين الشحات من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيمن.

وفي الدقيقة 54 سدد محمد الزرهوني لاعب الرجاء من خارج منطقة الجزاء ارتطمت بمروان عطية ومرت إلى ركلة ركنية.

في الدقيقة 73 بيرسي تاو انطلق من جهة اليمين، ثم أرسل كرة عرضية وصلت إلى حسين الشحات المتمركز يسار منطقة الجزاء، فحاول الأخير مراوغة الدفاع ولكن طالت منه الكرة ووصلت لدفاعات الترجي.

وأهدر حمزة خابا مهاجم الرجاء فرصة هدف بعد عرضية من بوزوق مرت أمام الجميع ووضعها خابا خارج المرمى الخالي.

