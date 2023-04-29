الأحد 30 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أعمال شغب تؤجل انطلاق الشوط الثانى من لقاء الترجى وشبيبة القبائل (صور)

أعمال شغب في ملعب
أعمال شغب في ملعب حمادي العقربي

يشهد ملعب (حمادي العقربي) برادس، أعمال عنف وشغب من جانب جماهير فريق الترجي التونسي، الأمر الذي تسبب في تأجيل انطلاق الشوط الثاني من مباراة الترجي وضيفه شبيبة القبائل الجزائري، في إطار إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقامت قوات الأمن بإطلاق الغاز المسيل للدموع في محاولة لتفريق الجماهير، وتسببت أعمال الشغب في اشتعال النيران بالقرب من أحد مدرجات ملعب المباراة.

وكان الشوط الأول، من مباراة الترجي التونسي وشبيبة القبائل الجزائري، قد انتهى بالتعادل السلبي دون أهداف.

وألغى الحكم، هدفًا لشبيبة القبائل في الشوط الأول بداعي التسلل.

يذكر أن الترجي، قد حقق الفوز ذهابًا خارج ملعبه، على شبيبة القبائل، بهدف دون رد.

الترجي الترجي التونسي شبيبة القبائل الجزائري دورى ابطال افريقيا ملعب حمادي العقربي

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