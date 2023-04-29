الأحد 30 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بعد تغيبه 7 سنوات.. دار رعاية بالمنوفية تسلم نزيلا لأسرته يعاني من الخرص

أثناء تسليم النزيل
أثناء تسليم النزيل

سلمت مديرية التضامن الاجتماعي بالمنوفية، أحد النزلاء بمؤسسة الرعاية الاجتماعية لكبار بلا مأوى بمنوف لأسرته بمحافظة دمياط، عقب التعرف عليه مباشرة وذلك بعد غياب دام لـ7 سنوات متواصلة وتم ذلك تحت رعاية  إمام فوزي إمام، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالمنوفية. 


وأكد مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالمنوفية، أنه قد تم دخول النزيل إلى المؤسسة بتكليف منه إلى إدارة الدفاع الاجتماعي، وجرى إيداعه بالمؤسسة والكشف عليه واتضح أنه أخرس مجهول الهوية، ولم يتمكن من السير على قدميه آنذاك نتيجة تعرضه لحادث بمحافظة الشرقية على إثرها تم تركيب شرائح ومسامير له، وتم إحالة الحالة مباشرة من المستشفى بالشرقية إلى المنوفية، بالتنسيق بين مديريتي التضامن الاجتماعي بالمنوفية والشرقية، نظرا لعدم توافر أماكن بمؤسسات الرعاية بالشرقية آنذاك.

ومن ذلك الحين جرى عرض صورته مواقع التواصل الاجتماعي المعنية بالأمر مثل صفحة أطفال مفقودين وغيرها، وتم  التعرف عليه من قبل أسرته والذين بدورهم قاموا على الفور بالاتصال بالمؤسسة، وتم تسليمه أمس لوالدته وأشقاوه وذلك عقب  التأكد من الأوراق الثبوتية الخاصة به وتعرف الحالة على أهله.

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