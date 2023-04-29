الهلال يهدر الفوز ويسقط فى فخ التعادل أمام أوراوا اليابانى فى ذهاب نهائى دورى الأبطال

أهدر فريق الهلال السعودي، فوزًا هامًا وثمينًا أمام ضيفه أوراوا ريد دياموندز الياباني، وسقط في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، على ستاد الملك فهد الدولي بالرياض، في ذهاب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا 2022.

افتتح سالم الدوسري، التسجيل للهلال، في الدقيقة 13 من زمن الشوط الأول، لكن "الزعيم" لم يتمكن من الحفاظ على تقدمه ليسجل الضيوف، هدف التعادل عبر شينزو كوروكي، في الدقيقة 53 من عمر اللقاء، مستغلًا هفوة من دفاع وحارس الهلال.

وأشهر الحكم، البطاقة الحمراء سالم الدوسري، نجم الهلال، في الدقيقة 86 من زمن المباراة، بعد قيامه بركل أحد لاعبي الفريق الياباني بقدمه، أثناء سقوطهما على الأرض خلال كرة مشتركة بينهما.

وبات الهلال، في موقف صعب قبل خوض مباراة الإياب، المقرر لها يوم السادس من مايو المقبل، على ملعب "سايتاما"، حيث أصبح ممثل الكرة السعودية، مطالبًا بتحقيق الانتصار خارج الديار بأي نتيجة أو التعادل بنتيجة 2-2 أو أكثر من أجل إحراز اللقب الخامس في تاريخه.

أما أوراوا ريد دياموندز، فيكفيه التعادل السلبي من أجل حصد اللقب للمرة الثالثة في تاريخه.