رئيس الموانئ المصرية: توجيهات من الرئيس السيسى بتسهيل عودة العابرين من ميناء أرقين

قال اللواء عمرو إسماعيل، رئيس هيئة الموانئ المصرية، إن أي أزمة يكون مخططًا لها جيدًا قبل بدء الأزمة يتم التعامل معها بإجراءات عادية، مؤكدًا أنه بمجرد ظهور قلاقل في السودان تم الاستعداد لحدوث حالات نزوح ورجوع للمصريين وجنسيات أخرى.

تم التنسيق مع كل أجهزة الدولة قبل بدء المعارك في السودان

وأضاف خلال برنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر فضائية صدى البلد، أنه تم التخطيط جيدًا وتم التنسيق مع كل أجهزة الدولة قبل بدء المعارك في السودان، لافتًا إلى أنه بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي تم التنسيق مع أجهزة الداخلية والصحة والهلال الأحمر المصري للتسهيل للعابرين من ميناء أرقين إلى مصر.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي وجه بتسهيل عودة كل العابرين من الميناء من كل الجنسيات المختلفة، مؤكدًا أن هناك متابعة من الفريق كامل الوزير وزير النقل لتوجيهات الرئيس السيسي بشأن تسهيل عودة العابرين.

وأوضح أنه تم اتخاذ إجراءات في ميناء قسطل لاستقبال القادمين من السودان إلى مصر، مشيرًا إلى أنه تمت زيادة عدد ضباط الجوازات لمواجهة الأعداد المتزايدة من العابرين عبر ميناء أرقين، وأوضح أن وزارة الصحة أرسلت الأطقم الطبية اللازمة لاستقبال العابرين، مبينًا أن الهلال الأحمر قدم مساعدات طبية متميزة للعابرين من ميناء أرقين.