30 دقيقة.. الشناوى يحرم الرجاء من تسجيل الهدف الأول

مرت 30 دقيقة من مباراة الأهلي والرجاء البيضاوي المغربي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، ومازالت النتيجة هي التعادل السلبي.

الفريق المغربي استهل المباراة بقوة وبضغط بحثا عن تسجيل هدف التقدم.

وحصل الرجاء على ركلة حرة في الدقيقة 5 مكان جيد على حدود منطقة الجزاء بعد خطأ على بيرسي تاو.

نفذت الركلة الحرة عن طريق تسديدة من نوفل الزرهوني ارتطمت بالحائط البشري ثم أبعدها دفاع الأهلي عن مناطق الخطورة.

الفريق المغربي استمر في الضغط عن طريق نوفل الزرهوني وحمزة خابا من الطرفين لكن بدون أي خطورة.

في الدقيقة 12 تسديدة من حمدي فتحي من خارج منطقة الجزاء جهة اليمين ارتطمت بدفاعات الرجاء ومرت دون خطورة.

في الدقيقى 17 محمود كهربا سقط داخل منطقة الجزاء في كرة مشتركة مع محمود بن تايج وحكم اللقاء لم يحتسب أي شيء.

الرجاء استمر في الضغط بقوة على الأهلي لتسجيل التقدم.

وشهدت الدقيقة 27 أخطر فرصة لصالح الرجاء بعدما مر الجزائري ييسري بوزوق بشكل رائع يسار منطقة الجزاء ثم سدد كرة قوية أبعدها الشناوي بشكل رائع من أعلى يمين مرماه إلى ركنية من جهة اليسار.

ويخوض الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم وعلي معلول.

خط الوسط: حمدي فتحي ومروان عطية وأليو ديانج وحسين الشحات وبيرسي تاو.

خط الهجوم: محمود كهربا.

