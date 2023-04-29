السبت 29 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أحمد المسلمانى: مدينة بئر العبد الجديدة.. صناعة الأمل

أحمد المسلماني
أحمد المسلماني

تحدث الإعلامي أحمد المسلماني أن في محافظة شمال سيناء ثاني أكبر مركز اسمه مركز بئر العبد، وهو بمساحة كبيرة حوالي 3 آلاف و800 كيلومتر مربع، أي ثلث مساحة لبنان.

وأضاف المسلماني خلال تقديمه برنامج "الطبعة الأولى" المذاع عبر فضائية الحياة، أن مركز بئر العبد هو مركز كبير في مدينة بئر العبد، التي تعتبر عاصمة المركز، لافتًا إلى أنه يوجد عدد من القرى والتوابع والتي تبلغ حوالي 21 قرية، و101 تابع.

وأوضح أن هذا المركز من المراكز المهمة في مصر، لافتًا إلى أن عدد السكان في مدينة بئر العبد يبلغ 20 ألف نسمة، كما أن بقية القرى والتوابع 80 ألف نسمة، والإجمالي الآن يبلغ 100 ألف نسمة، هم سكان بئر العبد في محافظة شمال سيناء. 

وأشار، إلى أن مدينة بئر العبد كما هي الآن، هي مدينة طبقًا لقانون سنة 1981م، محاطة بمناطق زراعية، وهذه المدينة حوالي 6 كيلو في 6 كيلو، وبالتالي أصبحت المدينة غير قادرة على التوسع، وبالتالي لا بد من الخروج وبناء مدينة جديدة، ولذلك صدر القرار الجمهور عام 2019 بإنشاء مدينة بر العبد الجديدة.

الأكثر قراءة

تردد قناة المغربية الرياضية نايل سات 2023 الناقلة لمباراة الأهلي Arryadia TNT

بأثر رجعى.. مصادر: وزير البترول يعتمد العلاوة الجديدة للعاملين بالقطاع خلال ساعات

عايرته بعجزه الجنسى فذبحها.. شاب يقتل عروسه بعد ساعات من الزفاف

تصل لـ12 ألف جنيه.. تفاصيل وأسعار تذاكر حفل أصالة بالفسطاط

الجيش السودانى: الوضع مستقر فى جميع المناطق العسكرية بالبلاد

بعد تكبدها خسائر ضخمة.. "نتفليكس" تتراجع عن مسلسل كليوباترا (تحليل بيانات)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

السودان يا أخت بلادى

د.كريمة الحفناوى

عيد العمال.. التحديات والمطالب

وائل لطفي

مصر وضيوفها

د. منى حلمى

صانع الحياة

ماجد حبته

أرض الشمس المشرقة.. جمهوريتنا الجديدة.. والقارة السمراء

أميرة عبد الكريم

فى كل شارع فى بلادى صوت الوصاية بينادى

مؤمن المحمدي

اقتراح ينهى جميع الأطراف

محمد عبدالعزيز

عودة خاطفة إلى دراما رمضان

صور

حفل الفنان محمد منير فى العريش

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

كامل العدد.. الشعب يحتفل.. والحكومة تعمل: «عيدنا أمن وفرحة»

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تواصل تشديد إجراءاتها على حاجز الحمرا فى الأغوار الفلسطينيّة

مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلى جنوب الضفة الغربية

من «حارس الأسوار» إلى «كاسر الأمواج».. أسرار أسماء العمليات العسكرية الإسرائيلية