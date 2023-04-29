أحمد المسلمانى: مدينة بئر العبد الجديدة.. صناعة الأمل

تحدث الإعلامي أحمد المسلماني أن في محافظة شمال سيناء ثاني أكبر مركز اسمه مركز بئر العبد، وهو بمساحة كبيرة حوالي 3 آلاف و800 كيلومتر مربع، أي ثلث مساحة لبنان.

وأضاف المسلماني خلال تقديمه برنامج "الطبعة الأولى" المذاع عبر فضائية الحياة، أن مركز بئر العبد هو مركز كبير في مدينة بئر العبد، التي تعتبر عاصمة المركز، لافتًا إلى أنه يوجد عدد من القرى والتوابع والتي تبلغ حوالي 21 قرية، و101 تابع.

وأوضح أن هذا المركز من المراكز المهمة في مصر، لافتًا إلى أن عدد السكان في مدينة بئر العبد يبلغ 20 ألف نسمة، كما أن بقية القرى والتوابع 80 ألف نسمة، والإجمالي الآن يبلغ 100 ألف نسمة، هم سكان بئر العبد في محافظة شمال سيناء.

وأشار، إلى أن مدينة بئر العبد كما هي الآن، هي مدينة طبقًا لقانون سنة 1981م، محاطة بمناطق زراعية، وهذه المدينة حوالي 6 كيلو في 6 كيلو، وبالتالي أصبحت المدينة غير قادرة على التوسع، وبالتالي لا بد من الخروج وبناء مدينة جديدة، ولذلك صدر القرار الجمهور عام 2019 بإنشاء مدينة بر العبد الجديدة.