السبت 29 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الجيش السودانى: نجاح أمن ولاية غرب دارفور فى الحد من التوتر القبلى

الجيش السوداني
الجيش السوداني

أصدر الجيش السوداني، بيانا بمخلص تحركاته خلال اليوم ونشرت منه قناة "القاهرة الإخبارية" لعدد من النقاط وفقًا لعاجل لها.

وجاء في البيان: “نجحت جهود لجنة أمن ولاية غرب دارفور في الحد من التوتر القبلي بين بعض المكونات الاجتماعية بالولاية”.

وأشار البيان إلى استمرار عمليات إجلاء رعايا بعض الدول عن طريق الخرطوم وبورتسودان.

كما أكد على استمرار المتمردين في القصف العشوائي لمناطق في محيط القيادة ووسط الخرطوم وأم درمان، كما بدأ فتح وحدات من شرطة الاحتياطي المركزي تدريجيًا بمناطق جنوب الخرطوم وسيتوالى نزولها تباعًا بمناطق العاصمة.

اشتباكات مع المتمردين في مناطق الحلفايا وجنوب أم درمان

وتابع البيان، أن قواته اشتبكت مع المتمردين في مناطق الحلفايا وجنوب أم درمان وحققت عمليات التمشيط نجاحات في المنطقتين، مؤكدًا أن المتمردين مستمرين  في محاولات يائسة دفع قوات مندحرة من غرب البلاد، وقد جرى التعامل مع رتل معادي جنوب غرب جبرة الشيخ وتدمير حوالي ٢٥ عربة وجار رصد التحركات.

وأوضح أنه في إطار استمرار نهج المتمردين في تخريب ونهب الممتلكات العامة والخاصة، قاموا بنهب فرعي بنك الخرطوم بسوبا شرق والجريف شرق وكسر ونهب بنك الخرطوم فرع شارع العرضة، إضافة لنهب عدد كبير من المحلات التجارية ببحري حتى المحطة الوسطى.

وتابع، تجدد القيادة العامة تنويهها لأفرادهم بالنأي بأنفسهم عن التمادي في التمرد والتبليغ لأقرب وحدة عسكرية بجميع المناطق والفرق للاستفادة من قرارات القائد العام بالعفو والانضمام إلى صفوف القوات المسلحة.

الجيش السوداني التوتر القبلي المتمردين أم درمان القصف العشوائي

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