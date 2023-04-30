سعر الدولار فى البنوك المصرية اليوم الأحد 2023/4/30

البحث عن سعر الدولار اليوم في مصر من الموضوعات المهمة التي تثير اهتمام الكثيرين لارتباطه بأسعار مختلف السلع، فبمجرد تحرك العملاق الأخضر تتحرك معه مختلف أسعار السلع.

سعر الدولار اليوم الاحد 30 /4 /2023 في البنوك المصرية

خلال التقرير التالي ننشر سعر الدولار اليوم الأحد 30 /4 /2023 في البنوك المصرية والأجنبية والبنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

30.83 جنيه للشراء

30.93 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

30.75 جنيه للشراء

30.85 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

30.75 جنيه للشراء

30.85 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

30.85 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

30.85 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي cib

30.85 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع



أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 30 /4 /2023



يورو

34.0575 جنيه للشراء

34.1685 جنيه للبيع

جنيه إسترلينى

38.4704 جنيه للشراء

38.6047 جنيه للبيع

فرنك سويسرى

34.5098 جنيه للشراء

34.6347 جنيه للبيع

100 ين يابانى

23.1100 جنيه للشراء

23.1850 جنيه للبيع

ريال سعودي

8.2215 جنيه للشراء

8.2480 جنيه للبيع



دينار كويتى

100.7284 جنيه للشراء

101.1235 جنيه للبيع

درهم اماراتى

8.3972 جنيه للشراء

8.4261 جنيه للبيع

اليوان الصينى

4.4535 جنيه للشراء

4.4682 جنيه للبيع