سعر الدولار فى البنوك المصرية اليوم الأحد 2023/4/30
البحث عن سعر الدولار اليوم في مصر من الموضوعات المهمة التي تثير اهتمام الكثيرين لارتباطه بأسعار مختلف السلع، فبمجرد تحرك العملاق الأخضر تتحرك معه مختلف أسعار السلع.
سعر الدولار اليوم الاحد 30 /4 /2023 في البنوك المصرية
خلال التقرير التالي ننشر سعر الدولار اليوم الأحد 30 /4 /2023 في البنوك المصرية والأجنبية والبنك المركزي المصري.
سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري
30.83 جنيه للشراء
30.93 جنيه للبيع
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
30.75 جنيه للشراء
30.85 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم في بنك مصر
30.75 جنيه للشراء
30.85 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية
30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس
30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي cib
30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع
أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 30 /4 /2023
يورو
34.0575 جنيه للشراء
34.1685 جنيه للبيع
جنيه إسترلينى
38.4704 جنيه للشراء
38.6047 جنيه للبيع
فرنك سويسرى
34.5098 جنيه للشراء
34.6347 جنيه للبيع
100 ين يابانى
23.1100 جنيه للشراء
23.1850 جنيه للبيع
ريال سعودي
8.2215 جنيه للشراء
8.2480 جنيه للبيع
دينار كويتى
100.7284 جنيه للشراء
101.1235 جنيه للبيع
درهم اماراتى
8.3972 جنيه للشراء
8.4261 جنيه للبيع
اليوان الصينى
4.4535 جنيه للشراء
4.4682 جنيه للبيع