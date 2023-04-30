الأحد 30 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الدولار فى البنوك المصرية اليوم الأحد 2023/4/30

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم

البحث عن سعر الدولار اليوم في مصر من الموضوعات المهمة التي تثير اهتمام الكثيرين لارتباطه بأسعار مختلف السلع، فبمجرد تحرك العملاق الأخضر تتحرك معه مختلف أسعار السلع.

سعر الدولار اليوم الاحد 30 /4 /2023 في البنوك المصرية

خلال التقرير التالي ننشر سعر الدولار اليوم الأحد 30 /4 /2023 في البنوك المصرية والأجنبية والبنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم  في البنك المركزي المصري

30.83 جنيه للشراء
30.93 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

30.75 جنيه للشراء
30.85 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

30.75 جنيه للشراء
30.85 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي cib

30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع

رئيس الوزراء يكشف سر عدم إذاعة اجتماعاته مع محافظ البنك المركزى

وزير التموين: نفكر فى استيراد السلع بعملات أخرى بخلاف الدولار


أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد  30 /4 /2023


يورو 
34.0575  جنيه للشراء 
34.1685 جنيه للبيع

جنيه إسترلينى
38.4704  جنيه للشراء 
38.6047 جنيه للبيع

فرنك سويسرى
34.5098  جنيه للشراء 
34.6347 جنيه للبيع

100 ين يابانى
23.1100 جنيه للشراء 
23.1850 جنيه للبيع

ريال سعودي 
8.2215 جنيه للشراء 
8.2480 جنيه للبيع 
 
دينار كويتى
100.7284  جنيه للشراء 
101.1235 جنيه للبيع

درهم اماراتى
8.3972 جنيه للشراء 
8.4261 جنيه للبيع

اليوان الصينى
4.4535 جنيه للشراء 
4.4682 جنيه للبيع

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