السبت 29 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مع انخفاض الحرارة.. خبيرة أرصاد توضح موعد الاستغناء عن الملابس الشتوية نهائيا

الملابس الشتوية
الملابس الشتوية

تشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث يسود طقس مائل للبرودة في الصباح، ودافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وعلى إثر ذلك يشعر المواطنون بحيرة متسائلين متى يتم الاستغناء عن الملابس الشتوية نهائيا وارتداء الصيفية.

وقالت منار غانم عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية إن التقلبات الجوية لا تزال مستمرة، خاصة وأننا في فصل الربيع الذي يتسم بتقلباته الجوية الحادة، والسريعة، والتغير الكبير في خرائط الطقس، والتغير أيضا في الحالة الجوية من اليوم للأخر، بل وتقلب الطقس في اليوم الواحد، حيث إننا نشهد في الفترة الحالية انخفاض درجات الحرارة في جميع المحافظات، خاصة مع وجود نشاط الرياح الذي يساعد بشكل كبير بالشعور بانخفاض درجات الحرارة.

وأضافت غانم في تصريح لـ«الدستور»: أنه من المفترض أن تستمر هذه الأجواء حتى الإثنين المقبل، ومن المتوقع أن يحدث اعتدال في سرعات الرياح غدا، لكن لا يزال انخفاض الحرارة مستمرا، مشيرة إلى أنه بدءا من الثلاثاء المقبل تبدأ درجات الحرارة نحو الارتفاع حتى نهاية الأسبوع، ومتوقع أن تتجاوز ال 30 درجة مئوية وتصل إلى 33 درجة بالنسبة للقاهرة الكبرى، ومن يوم الخميس القادم من المتوقع أن يحدث تحسن لكن لا يزال هناك فوارق بين فترة ودرجات الحرارة في ساعات النهار والليل.

وأشارت إلى استمرار الوضع حتى منتصف مايو المقبل على الأقل، لذا فإننا ننصح بالمحافظة على الملابس بأن تكون ربيعية خفيفة واصطحاب "جاكيت" خلال فترات الليل لأن فترات النهار لا يوجد بها مشكلة، لكن الليل هو الذي يشهد انخفاضا في درجات الحرارة، وبشكل نهائي نستطيع الاستغناء عن الملابس الشتوية مع اقتراب فصل الصيف الذي يبدأ رسميا في 21 يونيو المقبل، وثبات درجات الحرارة نحو الارتفاع وأيضا ارتفاع نسب الرطوبة، وحتى تستمر الأوضاع وتختفي الفوارق بين ساعات الليل والنهار في درجة الحرارة ينصح بعدم تخفيف الملابس.

الطقس منار غانم الملابس الشتوية الإستغناء عن الملابس الشتوية نهائيا المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية

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