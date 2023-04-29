الكشكي: الأيام ستثبت أن المفتاح الحقيقي للأزمة السودانية سيكون من القاهرة

قال جمال الكشكي، رئيس تحرير الأهرام العربي، إن أي مبادرة لوقف النزاع السوداني لابد أن تكون نابعة من الداخل السوداني من قبل الأطراف السياسية الفاعلة.

لن تنجح أي محاولة للتهدئة إن لم تكن نابعة من الداخل

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر "سكايب"، مع برنامج "الشرق الأوسط"، مع الإعلامية أميمة تمام، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن أي مباردة لها ظروفها في هذا التوقيت، فنحن أمام حرب مشتعلة على الأرض وتؤثر على الشارع السوداني داخليًا وخارجيًا، ولن تنجح أي محاولة للتهدئة إن لم تكن نابعة من الداخل وتظهر عوامل حقيقية تؤكد الجدية في تنفيذ المبادرة.

وأشار إلى أن الدائرة الثانية للمبادرات المتوقع نجاحها هي الدول العربية وفي القلب مصر لأن السودان يمثل لها حالة خاصة والعالم العربي وستثبت الأيام أن المفتاح الحقيقي للأزمة السودانية سيكون من القاهرة أولا والدول العربية ثانيًا، لأن هناك علاقات تاريخية تربط مصر بالسودان فالعلاقات متجزرة بينهما والسودان يثق فيها ومنذ اللحظة الأولى للأزمة، رأينا تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على ضرورة وقف إطلاق النار والعودة للحل السلمي وكذلك التحرك السريع من مصر والسعودية لحل الأزمة.