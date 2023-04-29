سقوط نجار مسلح من الطابق الثالث في المنيا

أصيب اليوم السبت، نجار مسلح، باشتباه كسر بالعمود الفقري، إثر سقوطه من الطابق الثالث بعقار كائن بشارع طه حسين في مدينة مغاغة في شمال محافظة المنيا، بسبب اختلال توازنه.

وتلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بسقوط أنور السيد حسن 50 عاما، نجار مسلح، مقيم في مركز بني مزار، من الطابق الثالث بعقار كائن بشارع طه حسين في مدينة مغاغة، بسبب اختلال توازنه، مما أسفر عن إصابته باشتباه كسر بالعمود الفقري.

وتم نقل المصاب إلى المستشفى المركزي لتلقي العلاج والإسعافات اللازمة، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتصرف.