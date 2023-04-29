السبت 29 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس جامعة الأزهر ونوابه يتفقدون معامل الاختبارات الإلكترونية

رئيس جامعة الأزهر
رئيس جامعة الأزهر

تفقد الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، يرافقه نواب رئيس الجامعة وعدد من مسئولي وحدة النظم والتحول الرقمي، معامل الاختبارات الإلكترونية بفرعي: البنين، والبنات؛ للاطمئنان على تجهيزاتها ضمن استعدادات الجامعة لامتحانات الفصل الدراسي الثاني.

وبحث الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، صباح اليوم، مع نواب رئيس الجامعة، والأمين العام؛ ترتيبات الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الثاني بكليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم، مؤكدًا على ضرورة التزام الكليات بتطبيق الضوابط وإعلان الجداول، والتأكيد على أعضاء هيئة التدريس بأن تكون الأسئلة مما تم شرحه، وتهيئة المناخ الملائم للامتحانات.

يذكر أن مجلس جامعة الأزهر سيعقد غدًا الأحد، وسيبحث ضمن جدول أعماله ترتيبات الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الثاني.
 

 

 

جامعة الأزهر الاختبارات الالكترونية امتحانات الفصل الدراسي الثاني البنين البنات

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