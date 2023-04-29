إزالة 24 حالة تعدي على أراضى أملاك الدولة في أسيوط

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إزالة 24 حالة تعدي على أراضى أملاك دولة بمركزى أبوتيج وأسيوط خلال اليوم الأول من المرحلة الأولى للموجة الـ21 لإزالة التعديات بأنواعها.

وأشار اللواء عصام سعد إلى الاستمرار في بذل الجهود وتكثيف الحملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمجاري المائية ومنع أي تعدي جديد للحفاظ على حق الدولة والشعب وحماية الرقعة الزراعية.

يأتي وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمتابعة المستمرة للواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية لمواجهة ظاهرة التعدى على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والتصدى للبناء المخالف بكافة صوره وتطبيق القانون على المخالفين واسترداد حق الدولة.

الموجة الـ 21 لازالة التعديات (5)

الموجة الـ 21 لازالة التعديات (4)

الموجة الـ 21 لازالة التعديات (3)

الموجة الـ 21 لازالة التعديات (6)

الموجة الـ 21 لازالة التعديات (7)