السبت 29 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع طفلين إثر حريق شقة سكنية فى مدينة السلام

حريق شقة
حريق شقة

شهدت مدينة السلام حادثا أليمًا، اليوم السبت، حيث لقى طفلان مصرعهما إثر نشوب حريق في شقة، وانتقل رجال الحماية المدنية لمكان الحادث، وتمت السيطرة على الحريق.

فيما قامت سيارات الإسعاف بنقل الجثتين تحت تصرف النيابة العامة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كانت قد تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة السلام، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده.

وتمت السيطرة عليه ونتج عنه وفاة طفلين، وتم نقلهما إلى المستشفى ويجرى رجال المباحث تحرياتهم حول الواقعة، ويستمع لشهود العيان لكشف ملابسات الحريق بالكامل.

الحماية المدنية الإجراءات القانونية اللازمة 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق رجال الحماية المدنية حريق داخل شقة سكنية غرفة عمليات شرطة النجدة عمليات شرطة النجدة كردون أمني كشف ملابسات منطقة السلام نشوب حريق داخل شقة سكنية

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