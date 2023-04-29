"القاهرة الإخبارية": توفير خطوط اتصال للسودانيين بمعبر "أرقين" لطمأنة ذويهم

كشفت قناة "القاهرة الإخبارية"، تطورت الأوضاع في معبر "أرقين" البري، والذي يشهد عبور عددًا كبيرًا من المصريين العائدين من السودان بالإضافة لعددٍ كبير من السودانيين والجنسيات الأخرى.

وقال أحمد أبو زيد، مراسل القناة من المعبر، في مداخلة عبر «سكايب» لـ تغطية خاصة، إن عمليات التيسير والتسهيل في عمليات الإجراءات لخروج السيارات القادمة من السودان تعمل بوتيرة سريعة، مشيرًا إلى أن العمل يتطور تبعصا لتطور المواقف.

14 ألف سوداني وصلوا لمصر عبر المعابر البرية

وأضاف، أن 14 ألف سوداني وصلوا لمصر عبر المعابر البرية وبالأخص معبر أرقين، مؤكدًا أن الهلال الأحمر المصري، قام بتوفير خطوط اتصال محلية ودولية بالخيام لتسهيل تواصل السودانيين مع ذويهم والاطمئنان عليهم.

وتابع، أن الكثير من السودانيين، بعد وصولهم لمصر كشفوا عن تخوفهم من عمليات السلب و النهب والسرقة وقطع الطرقات التي باتت منتشرة بشكل كبير بالسودان، وأن هذا يمثل قدرًا كبيرًا من القلق لهم.