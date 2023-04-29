السبت 29 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

علي زهران يحتل المركز الخامس في نهائي جهاز الحلق بكأس العالم للجمباز الفني بمصر

علي زهران
علي زهران

احتل علي زهران لاعب منتخب مصر للجمباز المركز الخامس في نهائي جهاز الحلق بكأس العالم للجمباز الفني رجال وسيدات "القاهرة 2023"، المقامة على الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 27 حتي 30 ابريل الجاري، وهي إحدى البطولات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

واحتل الي زهران المركز الخامس بمجموع نقاط 14.533 نقطة متساويا مع القبرصي سوقراطيس بيلاكوريس صاحب المركز الرابع بنفس عدد النقاط.

بينما توج بالميدالية الذهبية الأذربيجاني نيكيتا سيمينوف بمجموع نقاط 14.966 ثم الميدالية الفضية، عن طريق الإيطالي سالفاتوري ماريسكا بمجموع نقاط 14.700 نقطة والميدالية البرونزية الأرميني أرتور أفيتسيسان بمجموع نقاط 14.666 نقطة.

وكان قد تأهل علي زهران في المركز السادس لنهائي جهاز الحلق بمجموع نقاط 14.433نقطة.

ويشارك في منافسات البطولة 40 دولة وهم: "ألبانيا - الجزائر - أرمينيا - النمسا - أذربيجان - بلجيكا - كندا - كرواتيا - قبرص التشيك - الدنمارك - فنلندا - ألمانيا - بريطانيا - اليونان - أندونيسيا - تركيا - إيرلندا - إيطاليا - الأردن - كازاخستان - لاتفيا - ليتوانيا - ماليزيا - المكسيك - هولندا - النرويج - بنما - الفلبين - بولندا - البرتغال - قطر - صربيا - سلوفينيا - تايوان - أوكرانيا - أمريكا - أوزبكستان - فيتنام - بالإضافة إلى مصر البلد المضيف.

ويشارك الفراعنة في البطولة بقائمة مكونة من 11 لاعبًا ولاعبة:

وضمت قائمة منتخب مصر للجمباز الفني رجال:

"علي زهران - عمر العربي - محمد عفيفي - أحمد عبد الرحمن - زياد خاطر - عبد الرحمن عبد الحليم - أحمد المراغي" تحت قيادة المدير الفني: جمال مطر ويعاونه شريف جودت وعرفات أحمد.

بينما يتكون منتخب مصر للجمباز الفني للآنسات من:

"نانسي طمان - فريدة دبور - ياسمين سلامة - جنى عبد السلام"، تحت قيادة المدير الفني: زكريا غالب والمدربين سلمي السعيد ومحمود سيد وايفا.

وأشادت السفارة الأمريكية بمستوى التنظيم الرائع لحفل افتتاح البطولة الذي نظمه الاتحاد المصري للجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين عدد من المفاجآت كان أبرزها مشاركة المؤلف والموزع الموسيقي هشام خرما، بموسيقى من تأليفه حازت على الحضور في عرض حي لهشام خرما مع الأوركسترا الخاصة به مع مزج مميز بين الموسيقى والجمباز.
 

استاد القاهرة الدولى التواصل الاجتماع الأذربيجاني الصالة المغطاة المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 الميدالية الذهبية

الأكثر قراءة

بأثر رجعى.. مصادر: وزير البترول يعتمد العلاوة الجديدة للعاملين بالقطاع خلال ساعات

عايرته بعجزه الجنسى فذبحها.. شاب يقتل عروسه بعد ساعات من الزفاف

تعرف على جدول امتحانات المرحلة الابتدائية بسوهاج

الخارجية: عملية إجلاء المصريين من السودان مستمرة عبر 3 نقاط.. وتوقفها بمطار «وادى سيدنا»

محافظ قنا يفاجئ مستشفى الصدر للاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية

ضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة بمطار الغردقة الدولي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة عبد الكريم

فى كل شارع فى بلادى صوت الوصاية بينادى

مؤمن المحمدي

اقتراح ينهى جميع الأطراف

محمد عبدالعزيز

عودة خاطفة إلى دراما رمضان

خالد حريب

ملحمة مصرية فى معبر أرقين الحدودى

د.كريمة الحفناوى

عيد العمال.. التحديات والمطالب

ماجد حبته

قاهر الإرهاب زار القاهرة

صفاء النجار

مشاهدات حزينة.. التطوير والوعى العام «1-4»

محمد سميح

"مصرى أصلى".. "الجينوم الفرعونى" يفضح أكاذيب "نتفليكس" و"الأفروسنتريك"

صور

حفل الفنان محمد منير فى العريش

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

كامل العدد.. الشعب يحتفل.. والحكومة تعمل: «عيدنا أمن وفرحة»

محطة تل أبيب

المزيد

مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلى جنوب الضفة الغربية

من «حارس الأسوار» إلى «كاسر الأمواج».. أسرار أسماء العمليات العسكرية الإسرائيلية

قوات الاحتلال تستهدف طاقم تليفزيون فلسطين