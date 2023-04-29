السبت 29 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

جنايات حدائق القبة.. غدا محاكمة المتهمين بغسل أموال تجارة المخدرات

ارشيفية
ارشيفية

تواصل محكمة جنايات حدائق القبة، غدا الأحد، محاكمة 5 أشخاص بتهمة الاتجار في المخدرات وحيازة أسلحة وذخيرة.

وأوضحت التحريات الأولية، أن المتهمين حاولوا غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق قيامهم بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضي والعقارات والسيارات.

وإيداعهم بعض من تلك الأموال بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بملايين الجنيهات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

محكمة جنايات حدائق القبة محاكمة 5 أشخاص المخدرات الاتجار حيازة أسلحة وذخيرة غسل

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