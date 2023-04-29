السبت 29 أبريل 2023
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عالم

وزير الخارجية يعزى أسرة مساعد الملحق الإدارى فى سفارة مصر بالسودان (فيديو وصور)

وزير الخارجية يعزي
وزير الخارجية يعزي أسرة الشهيد محمد الغراوي

استقبل سامح شكري وزير الخارجية، اليوم السبت، أسرة الشهيد محمد الغراوى مساعد الملحق الإداري بسفارة مصر لدى السودان، الذي استشهد يوم الثلاثاء الماضي، خلال توجهه بسيارته إلى مقر السفارة.

ونشر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»، صورًا ومقطع فيديو لاستقبال شكري أسرة الغراوي داخل مقر وزارة الخارجية.

وقدم وزير الخارجية واجب العزاء لأسرة الفقيد، مؤكدًا تسخير كل الإمكانيات لتلبية احتياجات الأسرة.

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وقال السفير أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية: "فقيد وزارة الخارجية الذي استشهد أثناء أداء مهام عمله فى الخرطوم مؤخرًا.. وزير الخارجية يقدم واجب العزاء لأسرة الشهيد ويؤكد تسخير كل الإمكانيات لتلبية احتياجات الأسرة".

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