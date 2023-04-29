السبت 29 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

«ميرور»: تشيلسى يستغل بوكيتينو للتعاقد مع هارى كين

هاري كين وبوكيتينو
هاري كين وبوكيتينو

يرغب نادي تشيلسي الإنجليزي في إبرام صفقة هجومية من العيار الثقيل من صفوف توتنهام هوتسبير، خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل.

تشيلسي يستهدف التعاقد مع هاري كين

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن تشيلسي أبدى رغبته في التعاقد مع هاري كين، مهاجم وقائد توتنهام، في الصيف المقبل.

وأفادت الصحيفة البريطانية، أن تشيلسي يسعى للتعاقد مع المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، لتولي مسئولية تدريب الفريق في الموسم الجديد 2023-2024، وذلك من أجل إقناع هاري كين للانضمام إلى صفوف تشيلسي.

وكان هاري كين يلعب تحت قيادة بوكيتينو من قبل في صفوف توتنهام، قبل أن يرحل المدرب الأرجنتيني عن منصبه، حيث خاض معه 242 مباراة.

ويُعد هاري كين محل اهتمام العديد من كبار الأندية الأوروبية الراغبة في الحصول على خدماته، مثل نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للمهاجم الإنجليزي، صاحب الـ29 عامًا، رفقة توتنهام هوتسبير في يونيو 2024.

موعد مباراة توتنهام هوتسبير المقبلة في الدوري الإنجليزي

ويحل فريق توتنهام هوتسبير ضيفًا على نظيره ليفربول، على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة توتنهام ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي، غدًا الأحد، في الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

 

تشيلسى هاري كين بوكيتينو ماوريسيو بوكيتينو توتنهام الدورى الانجليزى

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