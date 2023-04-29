انتهاء موسم إبراهيموفيتش مع ميلان بسبب إصابة جديدة

أكدت تقارير صحفية اليوم، إصابة السويدي زلاتان إبراهيموفيتش نجم نادي ميلان الإيطالي من جديد.

وأوضح موقع «كالتشيو ميركاتو» أن الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب اليوم أكدت إصابته على مستوى ساقه اليمنى.

وأشار التقرير إلى أن موسم إبرا مع ميلان قد انتهى، ولن يلحق بقية المباريات في الموسم.

وتعرّض صاحب الـ41 عاماً للإصابة خلال عملية الإحماء، قبل فوز ميلان على ليتشي 2-0 الأسبوع الماضي، علماً بأن فريقه مدعو للحلول على روما السبت في المرحلة الثانية والثلاثين من الكالتشيو حيث يحتل المركز الرابع.

وبعد أن لعب دوراً فاعلاً في عودة ميلان الى الساحتين الإيطالية والقارية، لم يشارك زلاتان كثيراً في تشكيلة المدرب ستيفانو بيولي هذا الموسم، إذ عاد إلى الملاعب في فبراير بعد خضوعه لجراحة في ركبته اليسرى في مايو 2022.

وكان اللاعب عبّر عن رغبته بخوض كاس أوروبا 2024 مع منتخب بلاده عندما سيكون بعمر الثانية الأربعين.

زلاتان إبراهيموفيتش يلعب ضمن صفوف فريق ميلان منذ انتقاله من نادي لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي في يناير من عام 2020 في صفقة انتقال حر، وساهم في تتويج الفريق ببطولة الدوري الإيطالي في الموسم الماضي بعد غياب قارب الـ11 عامًا.