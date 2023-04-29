السبت 29 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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برلماني: الحوار الوطني "فرصة جيدة" لطرح جميع القضايا المجتمعية

النائب أيمن محسب
النائب أيمن محسب

قال النائب أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمارات العامة بالحوار الوطني، إن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي للحوار الوطني يعد أحد أنواع الديموقراطية الشعبية، لأنه يمثل فرصة جيدة لنا كقوى سياسية لكي نقول للمواطن المصري  أنت مسموع، وصوتك واصل، وطلباتك مجابة، والدولة المصرية تهتم بك اهتماما مباشرا، ليس فقط من خلال الأدوات الحكومية، بل أنت شخصيا تستطيع تقديم مقترحاتك والدولة على أتم الاستعداد لتلبية ذلك.

وأضاف محسب، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترانيوز"، أن هناك إعداد جيد للغاية بذلته الأمانة الفنية للحوار الوطني، متابعًا أنه سيتم العمل على الخروج بنتائج ومخرجات منضبطة، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد على الاستجابة لكل طلبات الشعب المصري طالما هناك اتفاق وإجماع عليها.

وأوضح مقرر لجنة أولويات الاستثمارات العامة بالحوار الوطني، أن الدولة المصرية تشجع على الاستثمار الخاص بشكل غير مسبوق، إذ قامت بالعديد من المشروعات الضخمة لتهيئة الجو المناسب لذلك من حيث تهيئة الطرق العامة وإنشاءات البينة التحتية فضلا عن إطلاق العديد من المناطق الاستثمارية أمام القطاع الخاص، مؤكدًا على أهمية إطلاق الرخصة الذهبية.

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