مديرة المكتب البابوى للمشروعات: التعليم من أهم أولويات الكنيسة

قالت بربارة سليمان، مديرة المكتب البابوي للمشروعات بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن المكتب أنشأه البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية خلال عام ٢٠١٢، والهدف منه ملف التعليم وتشجيع الإيبارشيات على إنشاء مدارس أكثر، وأن الأسقف الذي يحتاج إلى إنشاء مدرسة يتم مساعدته في ذلك.

وأضافت، خلال لقاء مع صحفي الملف القبطي، اليوم السبت: مع مرور الوقت نعمل على ٤ برامج منها عيون مصر، الذي يستهدف وجود مدرسة في كل إيبارشية.

وتابعت: ويوجد منح دراسية وجلسات توعية وأنشأنا ٨ مدارس خلال ١٠ أعوام، وتضم كل منها ألف طالب ويوجد مدرسة خاصة للاجئين السودانيين بالقاهرة، ومشروعاتنا موجودة في ١٠ محافظات.

وتابعت: بدأنا بالتعليم، لكن مصر والعالم كله يواجه أزمة الطعام والوضع الاقتصادي، لك في الفترة المقبلة سنساعد في مواجهة الفقر والجوع والعمل على الحد من آثار التغيرات المناخية، وكذلك تمكين المرأة وتعزيز مكانتها الاجتماعية في المجتمع، والاهتمام بالتعليم والصحة.

ورحب البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بصحفي الملف القبطي في بدأ الحوار الذي انعقد صباح اليوم بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وقال البابا تواضروس سنتحدث، خلال اللقاء عن الكنيسة في ماضيها ثم حاضرها ثم نظرة عن نظرة الكنيسة للإعلام، وتعد الكنيسة أقدم كيان شعبي.

وفي بدأ اللقاء قال القمص موسى إبراهيم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن فكرة اللقاء المنظم اليوم من قبل المركز الإعلامي بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني مع صحفيي الملف القبطي اليوم، هو لقاء طبيعي أن يحدث منذ فترة، بحكم أننا صحفيين في الملف القبطي وتغطية أخبار الكنيسة، وذلك لزيادة التواصل.

وأضاف المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن اللقاء سيتضمن تعريفا تفصيليا أو أكثر قربًا واستيعابًا للعمل الكنسي وماذا يدور في العمل داخل الكنيسة.