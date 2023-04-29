السبت 29 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

مديرة المكتب البابوى للمشروعات: التعليم من أهم أولويات الكنيسة

مديرة المكتب البابوي
مديرة المكتب البابوي

قالت بربارة سليمان، مديرة المكتب البابوي للمشروعات بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن المكتب أنشأه البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية خلال عام ٢٠١٢، والهدف منه ملف التعليم وتشجيع الإيبارشيات على إنشاء مدارس أكثر، وأن الأسقف الذي يحتاج إلى إنشاء مدرسة يتم مساعدته في ذلك.

وأضافت، خلال لقاء مع صحفي الملف القبطي، اليوم السبت: مع مرور الوقت نعمل على ٤ برامج منها عيون مصر، الذي يستهدف وجود مدرسة في كل إيبارشية.

وتابعت: ويوجد منح دراسية وجلسات توعية وأنشأنا ٨ مدارس خلال ١٠ أعوام، وتضم كل منها ألف طالب ويوجد مدرسة خاصة للاجئين السودانيين بالقاهرة، ومشروعاتنا موجودة في ١٠ محافظات.

وتابعت: بدأنا بالتعليم، لكن مصر والعالم كله يواجه أزمة الطعام والوضع الاقتصادي، لك في الفترة المقبلة سنساعد في مواجهة الفقر والجوع والعمل على الحد من آثار التغيرات المناخية، وكذلك تمكين المرأة وتعزيز مكانتها الاجتماعية في المجتمع، والاهتمام بالتعليم والصحة.

ورحب البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بصحفي الملف القبطي في بدأ الحوار الذي انعقد صباح اليوم بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وقال البابا تواضروس سنتحدث، خلال اللقاء عن الكنيسة في ماضيها ثم حاضرها ثم نظرة عن نظرة الكنيسة للإعلام، وتعد الكنيسة أقدم كيان شعبي.

وفي بدأ اللقاء قال القمص موسى إبراهيم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن فكرة اللقاء المنظم اليوم من قبل المركز الإعلامي بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني مع صحفيي الملف القبطي اليوم، هو لقاء طبيعي أن يحدث منذ فترة، بحكم أننا صحفيين في الملف القبطي وتغطية أخبار الكنيسة، وذلك لزيادة التواصل.

وأضاف المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن اللقاء سيتضمن تعريفا تفصيليا أو أكثر قربًا واستيعابًا للعمل الكنسي وماذا يدور في العمل داخل الكنيسة.

أرثوذكسي البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك التغيرات المناخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسي إنشاء مدارس الملف القبطي المكتب البابوي للمشروعات الوضع الاقتصادى لسودان للاجئين

الأكثر قراءة

بأثر رجعى.. مصادر: وزير البترول يعتمد العلاوة الجديدة للعاملين بالقطاع خلال ساعات

عايرته بعجزه الجنسى فذبحها.. شاب يقتل عروسه بعد ساعات من الزفاف

"انتفاضة الأثريين ضد وثائقى كليوباترا" تسيطر على حصاد وزارة السياحة والآثار فى أسبوع

وزير الخارجية يعزى أسرة مساعد الملحق الإدارى فى سفارة مصر بالسودان (فيديو وصور)

محافظ أسوان يكلف نائبته بالمتابعة الميدانية لمستشفى دراو وكوم أمبو

مواعيد صرف مرتبات شهر مايو 2023 لموظفي الحكومة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة عبد الكريم

فى كل شارع فى بلادى صوت الوصاية بينادى

مؤمن المحمدي

اقتراح ينهى جميع الأطراف

محمد عبدالعزيز

عودة خاطفة إلى دراما رمضان

خالد حريب

ملحمة مصرية فى معبر أرقين الحدودى

د.كريمة الحفناوى

عيد العمال.. التحديات والمطالب

ماجد حبته

قاهر الإرهاب زار القاهرة

صفاء النجار

مشاهدات حزينة.. التطوير والوعى العام «1-4»

محمد سميح

"مصرى أصلى".. "الجينوم الفرعونى" يفضح أكاذيب "نتفليكس" و"الأفروسنتريك"

صور

حفل الفنان محمد منير فى العريش

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

كامل العدد.. الشعب يحتفل.. والحكومة تعمل: «عيدنا أمن وفرحة»

محطة تل أبيب

المزيد

مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلى جنوب الضفة الغربية

من «حارس الأسوار» إلى «كاسر الأمواج».. أسرار أسماء العمليات العسكرية الإسرائيلية

قوات الاحتلال تستهدف طاقم تليفزيون فلسطين