المركز المصري للتدريب ينظم دورة تأهيلية للالتحاق بعمليات حفظ السلام للمراقبين

نظم المركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام فعاليات الدورة "التأهيلية للالتحاق بعمليات حفظ السلام للمراقبين – ما قبل النشر" التى عقدت على مدار (6) أسابيع لعدد من الكوادر الأمنية من دول الكومنولث بمشاركة عدد (22) كادر من ( 8 ) دول مختلفة.

واستهدفت تلك الدورة إعداد وتأهيل الكوادر الشرطية المرشحة للمشاركة فى عمليات حفظ السلام تحت مظلة الأمم المتحدة وتزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة لأداء مهامهم وفق المعايير الدولية والقيم الأساسية للأمم المتحدة، فضلاً عن توحيد المفاهيم التدريبية بهدف تنمية وبناء قدرات الكوادر الشرطية العاملة فى مجال التدريب لمرحلة ماقبل الإنتشار لعمليات حفظ السلام.

كما شهدت فعاليات الدورة التدريبية على مدار فترة إنعقادها محاضرات نظرية وحلقات نقاشية إتسمت بالعمل الجماعى وتبادل الخبرات ، إرتكزت حـول عـددٍ مـن الموضوعات والمحاور الخاصة بعمل المُكوٍن الشرطى فى مهام حفظ السلام .. بالإضافة إلى تدريبات عملية مكثفة خاصة فى مجالات الملاحة البرية وتنفيذ المهام الأمنية المختلفة وفق معايير منظمة الأمم المتحدة ، كما تم تنفيذ عددٍ من السيناريوهات العملية والمحاكاة لواقع العمل فى مهام حفظ السلام الميدانية.

فى ختام الدورة التدريبية أشاد المشاركون بالتنظيم الجيد والبرنامج التدريبي المتميز الذى قام بتنفيذه نخبة من خبراء التدريب بالوزارة مؤكدين أنها كان لها بالغ الأثر فى تنمية قدراتهم فى مهام حفظ السلام ، بالإضافة إلى نقل ما إكتسبوه من خبرات إلى القطاعات الأمنية المختلفة فى دولهم.