السبت 29 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

دراسة: يمكن تناول الطعام فى وقت متأخر من الليل لكن بشروط

تناول الطعام
تناول الطعام

استعرض برنامج "8 الصبح"، المُذاع على قناة "DMC"، نتائج دراسة خاصة بالتغذية وتناول الطعام في وقت متأخر من الليل.

شروط تناول الطعام في وقت متأخر قبل النوم

وأشارت مقدمة البرناج إلى أن تلك الدراسة تقول إنه يمكن تناول الطعام في وقت متأخر من الليل ولكن بشرط، وهو أنه في اليوم التالي عدم تناول الطعام لمدة 14 ساعة عن طريق الصيام المتقطع.

وأضافت: "بمعنى أنه إذا تناولت الطعام مثلًا الساعة 9 مساء فهذا يعني أنه عليك تناول الطعام الساعة 11 صباحًا"، لافتة إلى أن تلك الدراسة تعتمد على عدم ترك مساحة قريبة من الوقت بين العشاء والإفطار.

وأشارت دراسة مستشفى كينج كولدج، في لندن، إلى أنه يمكن تناول الطعام قبل النوم بساعتين، لكن هناك شروطا لكي لا يؤثر ذلك على الصحة، حيث يفضل الفصل بين تناول العشاء والإفطار بـ14 ساعة.

وأوضحت أنه في حالة تناول الطعام قبل النوم فيجب أن تكون أول وجبة بعد الاستيقاظ خفيفة.

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