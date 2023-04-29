السبت 29 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

واشنطن تؤكد التزامها للعراق في المجال الأمني والاقتصادي

محافظ الأنبار علي
محافظ الأنبار علي فرحان الدليمي

 أكدت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في العراق آلينا رومانوسكي، اليوم، التزام بلادها بواجباتها أمام الشعب العراقي في المجال الأمني والاقتصادي. 

وقال محافظ الأنبار علي فرحان الدليمي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع السفيرة الأميركية، إن الولايات المتحدة الأميركية لها دور كبير جد في مساندة العراق بشكل عام من خلال التحالف الدولي في طرد وتحرير العراق من العصابات الإرهابية والمساهمة مع القوات الأمنية والحشد الشعبي في العمليات العسكرية، كذلك لها مساهمات مع المجتمع الدولي في رفع الألغام والعبوات التي خلفتها عصابات داعش الإرهابية في المدن، وسهلت عملية الدخول، ثم البدء بعمليات البناء والاستقرار. بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع).

وتابع: “كما عملت الولايات المتحدة الامريكية على تقديم الدعم عن طريق المنظمات الدولية الأخرى العاملة في العراق، وإقامة عدد كبير من المشاريع  في المحافظة”.

وأضاف محافظ الأنبار، أن زيارة السفيرة الأميركية، تعد هي الأولى إلى المحافظة، حيث يتضمن جدول الزيارة اللقاء بالحكومة المحلية وزيارة عدد من المشاريع التي نفذت من قبل الوكالة الأميركية للتنمية، منها مشاريع الطاقة ومشاريع البنى التحتية بشكل عام، كما ستلتقي السفيرة بشيوخ ووجهاء محافظة الأنبار والمنظمات الشبابية.

وأشار إلى أن الحكومة المحلية أسهمت في تقديم المشاريع المطلوبة لكل المنظمات حسب الاختصاص والتمويل، وبالتالي نجحنا في تنفيذ عدد كبير من المشاريع الحيوية والمهمة والاستراتيجية في المحافظة، منها إنشاء عدد كبير من الجسور والبنى التحتية ومشاريع التربية والتعليم. 

من جهتها، أوضحت السفيرة الأميركية أن اللقاء مع المحافظ وأهالي الانبار جاء للتركيز على الأولويات، في كيفية تقديم الدعم الممكن والمباشر لمحافظة الانبار وللشعب العراقي عموماً.

وأكدت أن الولايات المتحدة الأمريكية ملتزمة بواجباتها أمام الشعب العراقي والمحافظة على استدامة الهزيمة ضد عصابات داعش الإرهابية وإقامة المشاريع الاستثمارية بالشكل الصحيح لدعم محافظة الأنبار.

وذكرت أن أحد أهم الأشياء التي يفعلها السفراء عموماً لتمثيل بلدانهم بالشكل الأفضل هي زيارة المناطق المختلفة للبلدان التي يتواجدون فيها، ونحن هنا في العراق نعمل على تحقيق هذه الغاية.

العراق الاقتصادي المجال الأمني الولايات المتحدة الأميركية المجتمع الدولي الألغام عصابات داعش الإرهابية

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