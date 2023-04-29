السبت 29 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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هانى الناظر: الجلسرين أفضل أنواع الصابون والغسول يستخدم لحالات معينة

هاني الناظر
هاني الناظر

قال الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، إن الجلد يتجدد كل 28 يومًا، موضحًا أن خلايا الجلد تنقسم وبعد 4 أسابيع تسقط الطبقة الخارجية مع الماء والصابون.

وأضاف الناظر، خلال حواره مع برنامج "8 الصبح" المُذاع على قناة "DMC"، أن الجلسرين هو أفضل أنواع الصابون، متابعًا: "الجلسرين مفيد للبشرة الحساسة بصفة عامة"، موضحًا أن الغسول يستخدم في حالات معينة مثل علاج حب الشباب مثلًا.

وتابع: "الغسول يستخدم لعلاج حب الشباب، ولازم أكون عارف أنا بستخدم الحاجة ليه".

الناظر: حب الشباب لا يصيب الأعمار الصغيرة فقط

واستكمل: "طالما الوجه لا يعاني من مشكلات يفضل غسله بالطريقة العادية بالماء والصابون في الصباح، ممكن نغسل الوجه 5 مرات في اليوم بالماء العادي، مش محتاج أغسل وشي بالماء والصابون كل شوية".

وأردف: "الناس فاكرة إن حب الشباب يصيب الأعمار الصغيرة فقط، لكن هذا خطأ هي اسمها حبوب شباب لأنها تظهر للإنسان مع بداية فترة الشباب وتستمر".

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