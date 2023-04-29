هانى الناظر: الجلسرين أفضل أنواع الصابون والغسول يستخدم لحالات معينة

قال الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، إن الجلد يتجدد كل 28 يومًا، موضحًا أن خلايا الجلد تنقسم وبعد 4 أسابيع تسقط الطبقة الخارجية مع الماء والصابون.

وأضاف الناظر، خلال حواره مع برنامج "8 الصبح" المُذاع على قناة "DMC"، أن الجلسرين هو أفضل أنواع الصابون، متابعًا: "الجلسرين مفيد للبشرة الحساسة بصفة عامة"، موضحًا أن الغسول يستخدم في حالات معينة مثل علاج حب الشباب مثلًا.

وتابع: "الغسول يستخدم لعلاج حب الشباب، ولازم أكون عارف أنا بستخدم الحاجة ليه".

الناظر: حب الشباب لا يصيب الأعمار الصغيرة فقط

واستكمل: "طالما الوجه لا يعاني من مشكلات يفضل غسله بالطريقة العادية بالماء والصابون في الصباح، ممكن نغسل الوجه 5 مرات في اليوم بالماء العادي، مش محتاج أغسل وشي بالماء والصابون كل شوية".

وأردف: "الناس فاكرة إن حب الشباب يصيب الأعمار الصغيرة فقط، لكن هذا خطأ هي اسمها حبوب شباب لأنها تظهر للإنسان مع بداية فترة الشباب وتستمر".