السبت 29 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

البابا تواضروس عن خدمة المصريين بالخارج: ندشن الكنائس حسب عدد الأسر

البابا تواضروس
البابا تواضروس

قال البابا تواضروس إن الكنيسة الأرثوذكسية تخدم ابنائها بالخارج وتحفظهم من الذوبان في المجتمعات الغربية، وأن الكنيسة لديها  ٣٩ أسقف يقوموا بتدشين كنائس جديدة في الدول المختلفة، وهناك بعض الكنائس يتم اعادة توضيبها لان يتم شرائها جاهزة وتكون ذات طابع غربي ويتم تجهيزها للطابع  القبطي.

وأشارإلى أن تدشين الكنائس الجديدة يكون بحسب عدد الاسر داخل  الدولة، فاذا كان هناك  ٣٥ أسرة يستوجب ذلك عمل كنيسة بهذة الدولة.

وذكر أن الكنيسة تأسست في الخارج في زمن البابا كيرلس السادس في دول الكويت ١٩٦٢ ، وكندا ١٩٦٤ وامريكا ١٩٦٨ واستراليا ١٩٦٩ وانجلترا في ١٩٧١، وكانت هذه هى البذار الخمسة الأولى وتكونت هذه الكنائس من خلال المهاجرين المصريين الأقباط.

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