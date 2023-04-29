المؤبد لشيف بمطعم لحيازته حشيش وهيروين في الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية بمعاقبة المتهم شيف بالسجن المؤبد وتغريمة مبلغ مالي قدرة مائة ألف، مما أسند إليه ومصادرة المخدر والميزان المضبوطين، وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة في القضبة رقم 29261 لسنة 2013 جنايات قسم شرطة العامرية أول.

صدر الحكم برئاسة المستشار السيد عبد اللطيف حامد رئيس المحكمة، وعضوية كل المستشار معتز نور الدين محمد حسن والمستشار ابراهيم حسين فايد وسكرتير المحكمة محمد عثمان.

بداية أحداث القضية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بضط المتهم وبحوزته كمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، قيام المتهم شيف بمطعم، بمزاولة نشاطا إجراميا في الإتجار بالمواد المخدرة فتم إستصدار إذن من النيابة العامة للقبض عليه، وعقب تنفيذ القرار، تم ضبط المتهم بمكان تواجده واقفا بجانب الطريق ممسكا بكيس بلاستيكي ،وابصرت القوة المتهم حال بيعه لأحد الأشخاص مخدر الحشيش ،فتمكنت القوة من القبض عليه وبحوزته كيس بلاستيكي بداخله قطع لمخدر الحشيش والهيروين ومبلغ مالي وميزان، وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والميزان لتجزئه المواد المخدرة.