السبت 29 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

توريد 2131 طن قمح لـ 28 شونة وصومعة في أسيوط

توريد القمح
توريد القمح

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، ارتفاع كميات القمح الموردة للشون والصوامع، حيث بلغت حتى اليوم 2131 طن تم توريدها لـ 28 شونة وصومعة وهنجر بمراكز وقرى المحافظة واستمرار أعمال حصاد محصول القمح المحلي موسم 2023م.

وأوضح اللواء عصام سعد أن إجمالي مساحة الأرض الزراعية المنزرعة بالقمح بلغت 167 ألف فدان على مستوى المحافظة، مؤكداً على تقديم كافة سبل الدعم وتوفير التسهيلات والتيسيرات للمزارعين مع سرعة صرف مستحقاتهم المالية من أثمان القمح المورد خلال 48 ساعة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحفيز المزارعين والموردين.

وأضاف محافظ أسيوط إلى استلام الاقماح من المزارعين بسعر 1500جنيه للأردب زنة 150 كيلو جرام حسب درجة النقاء والفرز بعد موافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي وبالتنسيق مع الوزارات المعنية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بمراجعة سعر توريد القمح للفلاحين للموسم الزراعي الحالي ودعم المزارع المصري وتشجيعه على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية والمساهمة في تخفيض الفاتورة الاستيرادية.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن أعمال التوريد والتخزين لمحصول القمح المحلى تتم في 28 موقعًا للتخزين من صوامع وهناجر وشون ومراكز للتجميع على مستوى مراكز ومدن المحافظة من خلال 13 لجنة جرى تشكيلها لاستلام محصول القمح من المزارعين بالمحافظة لهذا العام ، لافتًا إلى أنه تم تقديم كافة أوجه الدعم للمزارعين والتجار والتيسير على الموردين خلال موسم التوريد حيث يجرى توريد المحصول وفتح كافة الصوامع وأماكن التجميع والشون لاستقبال الاقماح حتى انتهاء من موسم التوريد في 31 أغسطس 2023 مع تذليل كافة العقبات التي تواجه المزارعين وقد تم التوريد وفقاً للضوابط والاشتراطات اللازمة على المزارعين لتوفير المقومات التي تساعد على إنجاح موسم الحصاد والتوريد.

الأرض الزراعية التيسيرات للمزارعين الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية اللواء عصام سعد محافظ أسيوط المزارع المصري بالتنسيق مع الوزارات تحفيز المزارعين حصاد محصول القمح

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