البابا تواضروس يوضح تفاصيل قداس عيد الميلاد بالسعودية

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن المملكة العربية السعودية شهدت انفتاح كبير الفترة الأخيرة.

وأشار البابا تواضروس، خلال لقاء مع صحفيي الملف القبطي، اليوم السبت، إلى أن قداس عيد الميلاد الأخيرة بالمملكة، كان في أحد الفنادق بترحيب من المسؤولين في بالسعودية، الذين طلبوا ذلك من الكنيسة خلال السؤال عن الاحتفال بالكريسماس في 25 ديسمبر، فكان الرد أن الأرثوذكس يحتفلون يوم 7 يناير، فطلبت المملكة انتظار الأنبا مرقس حتى يوم 7 يناير لإقامة القداس.