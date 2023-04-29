السبت 29 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

البابا تواضروس يوضح تفاصيل قداس عيد الميلاد بالسعودية

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن المملكة العربية السعودية شهدت انفتاح كبير الفترة الأخيرة.

وأشار البابا تواضروس، خلال لقاء مع صحفيي الملف القبطي، اليوم السبت، إلى أن قداس عيد الميلاد الأخيرة بالمملكة، كان في أحد الفنادق بترحيب من المسؤولين في بالسعودية، الذين طلبوا ذلك من الكنيسة خلال السؤال عن الاحتفال بالكريسماس في 25 ديسمبر، فكان الرد أن الأرثوذكس يحتفلون يوم 7 يناير، فطلبت المملكة انتظار الأنبا مرقس حتى يوم 7 يناير لإقامة القداس.

اسة البابا تواضروس الثاني الار الإسكندر الأرثوذكس الإسكندرية

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