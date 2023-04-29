السبت 29 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الجيزة تواصل حملاتها المستمرة بمنطقة إمبابة.. والأهالي: هناك اهتمام شديد بالنظافة

أعمال تطوير منطقة
أعمال تطوير منطقة إمبابة

تواصل محافظة الجيزة حملاتها المستمرة بمنطقة إمبابة والتي بدأت فيها على مدار الأيام القليلة الماضية ومنذ انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، حيث شهدت عدد من شوارع منطقة إمبابة أعمال تطوير وحملات إزالة للتعديات والإشغالات على الطرق العامة، وذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة.

وتفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أعمال تطوير شارع العامل الأول، السوق، محمد حجازي، طلعت حرب، موقف إمبابة، وكورنيش النيل وغيرها من الشوارع بمنطقة إمبابة، وشدد على ضرورة كلبشة السيارات المتعدية على الجزر الوسطى ومنع تعديات المحال على الطريق العام ومتابعة أعمال الرصف ونظافة الشوارع.

وأشاد العديد من الأهالي بأعمال التطوير بمنطقة إمبابة والتي تشهدها على مدار الأيام الجارية واهتمامات المحافظة بكافة الشوارع وتطوير الطرق، ويقول علي حسن، أحد أهالي المنطقة، إنه منذ انتهاء إجازة عيد الفطر وهناك متابعة مستمرة لحالة المنطقة بكافة المجالات من تطوير طرق وإزالة تعديات وإشغالات في مختلف الطرق الحيوية والشوارع الرئيسية.

ومن جانبه أوضح أمير عبدالسميع، أحد أهالي منطقة إمبابة، أن حال المنطقة تدهور كثيرا خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان الكريم وأيام إجازات عيد الفطر المبارك، وهو ما دفع المحافظة لتنفيذ عدد من الحملات والتفقد المستمر للطرق وأعمال التطوير، خاصة في ظل أعمال الخط الثالث من مترو الأنفاق والذي أوشك على الانتهاء واقتراب افتتاحه.

وأكد محمد حسين، أحد أهالي المنطقة، أن هناك اهتمام بحالة النظافة العامة بالمنطقة وعمل ورديات لعمال النظافة حتى لا تتراكم القمامة، والالتزام بمعايير التطوير على أن تكون على أكمل وجه، بجانب إجبار أصحاب المحال على الالتزام بعدم عمل إشغالات أو تعديات على الطرق لعدم إعاقة حركة المارة والسيارات مثلما حدث خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك، وكل هذا جاء استجابة لطلبات الأهالي الذين توجهوا بطلبات للمحافظة من أجل إعادة تنظيم المنطقة.

محافظة الجيزة منطقة إمبابة حملات إزالة للتعديات الإشغالات تعديات محافظ الجيزة أحمد راشد

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