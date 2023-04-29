قصة تحدي.. بسمة رمضان حققت المركز الثالث عالميا في رفع الأثقال

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة مصر الأولى، اليوم السبت، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "قصة تحدي.. بسمة رمضان حققت المركز الثالث عالميا في لعبة رفع الأثقال".

وقال التقرير إن الطالبة بسمة رمضان لاعبة منتخب مصر للناشئين في لعبة رفع الأثقال، حققت مركزا متقدما على مستوى العالم بعد فوزها بالميدالية البرونزية والمركز الثالث في بطولة العالم للشباب التي استضافتها دولة ألمانيا.

واستطاعت الناشئة بسمة رمضان من مواليد عام 2009 أن ترفع علم مصر في البطولة الدولية، بعد أن تمكنت من حصد برونزية بطولة العالم للناشئات تحت 17 عاما في إطار منافسات وزن 40 كجم وتعد هذه هي أول مشاركة للبطلة في المنافسات الدولية.

تفاصيل تتويج بسمة رمضان ابنة محافظة بني سويف

وجاءت تفاصيل تتويج بسمة رمضان ابنة محافظة بني سويف بالميدالية البرونزية، بعدما اعتبر طاقم التحكيم رفعتها في الخطف التي وصلت إلى 47 كجم غير صحيحة قبل أن ترفع 66 كجم في منافسات المتر متساوية مع صاحبة الميدالية الفضية.

وقبل مشاركة البطلة المصرية في بطولة العالم، كانت قد فازت بالمركز الأول في البطولة العربية في لعبة رفع الأثقال في ميزان 45 كجم مع حصولها على 3 ميداليات ذهبية، وذلك في دولة سوريا، في شهر يناير الماضي.