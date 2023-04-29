إصابة 4 في حادث تصادم ببني سويف

أصيب 4، اليوم، في حادث تصادم دراجة نارية بسيارة ربع نقل بالطريق الزراعي الشوشه سدس بالفشن جنوب محافظة بني سويف، وتم نقل المصابين إلى المستشفى المركزي بالفشن لتلقي العلاج وإجراء كافة الإسعافات الأولية اللازمة.

وتعود الواقعة بتلقى اللواء اسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير امن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم دراجة نارية بسيارة بالطريق الزراعي في الفشن، والذي وجه بسرعة توجيه سيارات الاسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى، واتخاذ كافة الأجراءات القانونية اللازمة.

وعلى الفور دفع مرفق اسعاف بني سويف بـ3 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، وذلك لنقل المصابين إلى مستشفى الفشن المركزي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية اللازمة.

وتبين أن المصابين في الحادث هم:" محمد. ب . ع" 65 سنة، مصاب اشتباه ما بعد الإرتجاج، وابنه" محمد" 40 سنة، مصابة اشتباه كسر بالقدم الأيسر، و" محمد . ع . أ" 33 سنة، مندوب مبيعات، ومصاب اشتباه كسر بالقدم الأيسر، و"محمد . ف . ج " اشتباه كسر بالضلوع، وجميعهم مقيمون بمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف، وإجراء كافة الإسعافات الأولية اللازمة، تحت إشراف الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة في المحافظة.