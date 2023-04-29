السبت 29 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة 4 في حادث تصادم ببني سويف

حادث تصادم ببني سويف
حادث تصادم ببني سويف

أصيب 4، اليوم، في حادث تصادم دراجة نارية بسيارة ربع نقل بالطريق الزراعي الشوشه سدس بالفشن جنوب محافظة بني سويف، وتم نقل المصابين إلى المستشفى المركزي بالفشن لتلقي العلاج وإجراء كافة الإسعافات الأولية اللازمة.

وتعود الواقعة بتلقى اللواء اسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير امن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم دراجة نارية بسيارة بالطريق الزراعي في الفشن، والذي وجه بسرعة توجيه سيارات الاسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى، واتخاذ كافة الأجراءات القانونية اللازمة.

وعلى الفور دفع مرفق اسعاف بني سويف بـ3 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، وذلك لنقل المصابين إلى مستشفى الفشن المركزي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية اللازمة.

وتبين أن المصابين في الحادث هم:" محمد. ب . ع" 65 سنة، مصاب اشتباه ما بعد الإرتجاج، وابنه" محمد" 40 سنة، مصابة اشتباه كسر بالقدم الأيسر، و" محمد . ع . أ" 33 سنة، مندوب مبيعات، ومصاب اشتباه كسر بالقدم الأيسر، و"محمد . ف . ج "  اشتباه كسر بالضلوع، وجميعهم مقيمون بمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف، وإجراء كافة الإسعافات الأولية اللازمة، تحت إشراف الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة في المحافظة.

الاسعافات الأولية اللواء أسامة حلمي أمن بني سويف حوادث السير دراجة نارية طريق الزراعي

الأكثر قراءة

بأثر رجعى.. مصادر: وزير البترول يعتمد العلاوة الجديدة للعاملين بالقطاع خلال ساعات

عايرته بعجزه الجنسى فذبحها.. شاب يقتل عروسه بعد ساعات من الزفاف

المتحدث العسكرى: خبيران بجراحة العمود الفقرى والأشعة التداخلية بالمركز الطبى العالمى

ميتلاند الدنماركى يُعلن غياب إمام عاشور حتى نهاية الموسم

موعد امتحانات الثانوية العامة 2023.. وإعلان أرقام الجلوس

وزير التموين: اتخذنا قرارين تاريخيين لضبط أسواق السلع والدواجن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

اقتراح ينهى جميع الأطراف

محمد عبدالعزيز

عودة خاطفة إلى دراما رمضان

خالد حريب

ملحمة مصرية فى معبر أرقين الحدودى

د.كريمة الحفناوى

عيد العمال.. التحديات والمطالب

ماجد حبته

قاهر الإرهاب زار القاهرة

صفاء النجار

مشاهدات حزينة.. التطوير والوعى العام «1-4»

سارة شريف

رجل الهدوء

أحمد عاطف

ثمن الاستقرار فى سيناء

صور

حفل الفنان محمد منير فى العريش

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

كامل العدد.. الشعب يحتفل.. والحكومة تعمل: «عيدنا أمن وفرحة»

محطة تل أبيب

المزيد

من «حارس الأسوار» إلى «كاسر الأمواج».. أسرار أسماء العمليات العسكرية الإسرائيلية

قوات الاحتلال تستهدف طاقم تليفزيون فلسطين

زيادة أسعار الألبان ومنتجاتها فى إسرائيل بنسبة 16%