السبت 29 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

توريد 13 ألفًا و506 أطنان قمح للشون والصوامع بالغربية

قمح
قمح

قال المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، إنه تم توريد نحو 13 ألفا و506 أطنان قمح من محصول الموسم الجديد للشون والصوامع، منذ بدء موسم التوريد وحتي اليوم  السبت، وذلك بالتعاون مع مديرية الزراعة والجهات المعنية، تحت إشراف اللجنة العليا المشكلة برئاسة محافظ الغربية.

وأشار "أبوهاشم" إلى أن عمليات استقبال واستلام القمح من المزارعين تتم داخل 22 صومعة وشون وهناجر على مستوى مراكز ومدن المحافظة، والتى تستوعب نحو 189 ألف طن من محصول القمح.

وطالب وكيل وزارة التموين بالغربية المزارعين باتباع تعليمات التوريد والاستلام لمحصول موسم هذا العام من القمح، منعا للتكدس أمام مواقع الاستلام، في ظل استمرار الإجراءات الاحترازية.

توريد نحو13 الف و506 قمح محصول الموسم الجديد الغربية

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