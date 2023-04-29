الحكم على المتهمين بقتل والدهم في بولاق اليوم

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، اليوم، قضية المتهمين بقتل والدهم بسبب الميراث.

تعود أحداث الواقعة إلى تلقى قسم شرطة بولاق بلاغا من الأهالى بوفاة مسن داخل شقته، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتبين من التحريات والتحقيقات أن وراء الواقعة أبناء المجنى عليه بسبب الميراث بعدما تعدوا عليه بالضرب، ما أدى إلى إصابته بهبوط حاد فى الدورة الدموية لفظ على إثرها أنفاسه الأخيرة.

وألقي القبض على المتهمين وإحالتهم للنيابة العامة التي قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة ضرب أفضى إلى موت، وإحالتهم للمحاكمة.