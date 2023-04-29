السبت 29 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

باحثو "فنون تطبيقية حلوان" يحصدون جوائز أفضل رسائل قابلة للتطبيق من "تايكو"

جامعة حلوان
جامعة حلوان

فاز شباب الباحثين من كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان، بجوائز أفضل رسائل ماجستير ودكتوراه قابلة للتطبيق، في إطار دعم الجامعة ويمثلها مكتب دعم الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا بالجامعة (مكتب التايكو)، ودعم كلية الفنون التطبيقية للتوسع في البحوث القابلة للتطبيق والتي تسهم في حل مشكلات الصناعة وتعميق المكون المحلي. 

وفاز بالمركز الأول أفضل رسالة دكتوراه قابلة للتطبيق مناصفة بين كل من  م.د مها أمين شعبان - المدرس بقسم الطباعة والنشر والتغليف بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان، تحت عنوان "إدارة تصميم التغليف بما يتوافق مع التطور التكنولوجى لإنتاج عبوات المنتجات الزراعية المصرية"، تحت إشراف الدكتور خالد طلعت يوسف - الدكتور نها عبد الله عبد المحسن، وبين م.د إسراء محمود عبد القادر – دارسة دكتوراة بقسم الغزل والنسيج كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان والمدرس بقسم هندسة المنسوجات بكلية الفنون التطبيقية- جامعة بدر تحت عنوان" تأثير استخدام تقنية التصفير للألياف البلاستيكية الحرارية في تصنيع و تحسين الأداء النهائي لدعامات الأسنان"، تحت إشراف الدكتور  أحمد سالمان، أستاذ  دكتور جيرومو روس، أستاذ ورئيس الهندسة المدنية بجامعة غرناطة، الدكتور خالد منصور،  أستاذ دكتور سلمى فتحي، أستاذ مساعد بكلية طب الفم والأسنان - جامعة الزقازيق.

وفاز بالمركز الاول أفضل رسالة ماجستير قابلة للتطبيق م.م/ أحمد ابراهيم عمارة – دارس الماجستير بقسم الغزل والنسيج كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان والمدرس المساعد بقسم هندسة المنسوجات بكلية الفنون التطبيقية جامعة بدر
تحت عنوان "تحسين الأداء الوظيفي لأقمشة الاحرام الوبرية"، تحت إشراف الدكتور محمد عبد الجواد عبد الفتاح - الدكتور  إيمان أبوطالب.

الدكتور السيد قنديل الماجستير الفنون التطبيقية الغزل والنسيج الطباعة والنشر المنتجات الزراعية المصرية

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