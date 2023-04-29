السبت 29 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الثلاثاء.. الرئيس الأرجنتيني يزور البرازيل

الرئيس الأرجنتيني
الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز

يتوجه الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز، الثلاثاء المقبل، إلى برازيليا للقاء نظيره البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، بحسب مصادر حكومية في البلدين.

ووفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية، فإنه لم يتم حتى الآن تحديد برنامج هذه الرحلة، لكن الرئيسان اليساريان ناقشا، الخميس، عبر الفيديو عودة الأرجنتين والبرازيل إلى اتحاد دول أمريكا الجنوبية (أوناسور)، فضلاً عن مسائل أخرى.

وأنشئ اتحاد أوناسور في 2008 خلال ولاية لولا الثانية، وكان يضم وقتذاك 12 دولة معظمها بقيادة اليسار، ثم غادر عدد من الدول، بما فيها البرازيل والأرجنتين، هذه المنظمة الإقليمية بعد عودة اليمين إلى السلطة.

وأعلنت برازيليا وبوينوس آيرس مؤخراً أنهما ستلتحقان مجدداً بأوناسور، لتنضما بذلك إلى بوليفيا وجيانا وسورينام وفنزويلا، وكذلك بيرو التي علقت عضويتها.

 

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