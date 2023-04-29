السبت 29 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

جوتيريش يبحث مع أردوغان توسيع وتمديد صفقة تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود

جوتيريش
جوتيريش

ذكر مكتب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أن الأمين العام بحث مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان توسيع وتمديد صفقة تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.

 

وجاء في بيان مكتب الأمين العام، أن الجانبين تبادلا خلال اتصال هاتفي "الآراء حول كيفية ضمان تحسين وتوسيع وتمديد المبادرة حول البحر الأسود وتنفيذ مذكرة التفاهم بين روسيا والأمانة العامة للأمم المتحدة حول المساعدة في توريد المواد الغذائية والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية".وأشار البيان إلى أن غوتيريش وأردوغان بحثا الوضع السودان أيضا.

 

يذكر أن الصفقة التي تم عقدها بين روسيا والأمم المتحدة وتركيا وأوكرانيا في يوليو الماضي تنص على تصدير الحبوب الأوكرانية عبر ممر آمن في البحر الأسود، ورفع القيود عن الصادرات الروسية من المواد الغذائية والأسمدة.

 

وأشارت روسيا أكثر من مرة إلى عدم تنفيذ الشرط حول أسمدتها وأغذيتها بشكل كامل.

 

ومن المتوقع أن ينتهي سريان الصفقة في 18 مايو المقبل بعد أن تم تمديده في مارس الماضي لمدة 60 يوما، حسبما أكدت موسكو.

 

بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، صفقة تصدير الحبوب الأوكرانية والوضع في السودان.

 

وجاء في بيان للخارجية الأمريكية، يوم الخميس، أن الجانبين "بحثا أهمية استمرار حماية ميثاق الأمم المتحدة في ظل الحرب العدوانية الروسية ضد أوكرانيا".

وأشاد بلينكن بجهود جوتيريش وتعزيز مبادرة تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.

 

وتابع البيان: "وبشأن السودان تعهد بلينكن بمواصلة العمل مع الأمين العام من أجل الإصرار على وقف دائم للعمليات القتالية وحماية المدنيين، وضمان وصول الوكالات الإنسانية الأممية".

 

بالإضافة إلى ذلك، شدد بلينكن على "دعم الولايات المتحدة لحكومة شاملة وضمان الاحترام للنساء والبنات على خلفية القيود الأخيرة التي فرضتها حركة (طالبان) على الأفغانيات اللواتي يعملن مع الأمم المتحدة".

 

أرودغان التركى جرويتش صفقة الحبوب

الأكثر قراءة

بأثر رجعى.. مصادر: وزير البترول يعتمد العلاوة الجديدة للعاملين بالقطاع خلال ساعات

عايرته بعجزه الجنسى فذبحها.. شاب يقتل عروسه بعد ساعات من الزفاف

مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم السبت 29-4-2023

تفاصيل ذبح أم نجلها وطهى جزء من جسده بالشرقية

جوتيريش يبحث مع أردوغان توسيع وتمديد صفقة تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية السبت 29 أبريل 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

عودة خاطفة إلى دراما رمضان

خالد حريب

ملحمة مصرية في معبر أرقين الحدودي

د.كريمة الحفناوى

عيد العمال.. التحديات والمطالب

ماجد حبته

قاهر الإرهاب زار القاهرة

صفاء النجار

مشاهدات حزينة.. التطوير والوعى العام «1-4»

سارة شريف

رجل الهدوء

أحمد عاطف

ثمن الاستقرار فى سيناء

ماجد حبته

كيف عرف المصريون البوذية قبل الميلاد؟

صور

حفل الفنان محمد منير فى العريش

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

كامل العدد.. الشعب يحتفل.. والحكومة تعمل: «عيدنا أمن وفرحة»

محطة تل أبيب

المزيد

من «حارس الأسوار» إلى «كاسر الأمواج».. أسرار أسماء العمليات العسكرية الإسرائيلية

قوات الاحتلال تستهدف طاقم تليفزيون فلسطين

زيادة أسعار الألبان ومنتجاتها فى إسرائيل بنسبة 16%