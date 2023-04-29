جوتيريش يبحث مع أردوغان توسيع وتمديد صفقة تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود

ذكر مكتب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أن الأمين العام بحث مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان توسيع وتمديد صفقة تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.

وجاء في بيان مكتب الأمين العام، أن الجانبين تبادلا خلال اتصال هاتفي "الآراء حول كيفية ضمان تحسين وتوسيع وتمديد المبادرة حول البحر الأسود وتنفيذ مذكرة التفاهم بين روسيا والأمانة العامة للأمم المتحدة حول المساعدة في توريد المواد الغذائية والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية".وأشار البيان إلى أن غوتيريش وأردوغان بحثا الوضع السودان أيضا.

يذكر أن الصفقة التي تم عقدها بين روسيا والأمم المتحدة وتركيا وأوكرانيا في يوليو الماضي تنص على تصدير الحبوب الأوكرانية عبر ممر آمن في البحر الأسود، ورفع القيود عن الصادرات الروسية من المواد الغذائية والأسمدة.

وأشارت روسيا أكثر من مرة إلى عدم تنفيذ الشرط حول أسمدتها وأغذيتها بشكل كامل.

ومن المتوقع أن ينتهي سريان الصفقة في 18 مايو المقبل بعد أن تم تمديده في مارس الماضي لمدة 60 يوما، حسبما أكدت موسكو.

بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، صفقة تصدير الحبوب الأوكرانية والوضع في السودان.

وجاء في بيان للخارجية الأمريكية، يوم الخميس، أن الجانبين "بحثا أهمية استمرار حماية ميثاق الأمم المتحدة في ظل الحرب العدوانية الروسية ضد أوكرانيا".

وأشاد بلينكن بجهود جوتيريش وتعزيز مبادرة تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.

وتابع البيان: "وبشأن السودان تعهد بلينكن بمواصلة العمل مع الأمين العام من أجل الإصرار على وقف دائم للعمليات القتالية وحماية المدنيين، وضمان وصول الوكالات الإنسانية الأممية".

بالإضافة إلى ذلك، شدد بلينكن على "دعم الولايات المتحدة لحكومة شاملة وضمان الاحترام للنساء والبنات على خلفية القيود الأخيرة التي فرضتها حركة (طالبان) على الأفغانيات اللواتي يعملن مع الأمم المتحدة".