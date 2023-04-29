السبت 29 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الاتحاد السكندرى يكشف التشخيص المبدئى لإصابة محمد محمود.. ومستقبل مابولولو

إصابة محمد محمود
إصابة محمد محمود

كشف محمد أحمد سلامة، عضو مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، التشخيص المبدئي لإصابة محمد محمود لاعب وسط زعيم الثغر.

وتعرض اللاعب للإصابة في مباراة الاتحاد السكندري أمام إنبي ببطولة كأس الرابطة، والتي انتهت بفوز زعيم الثغر بنتيجة 3-2.

وقال عضو مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري في تصريحات تليفزيونية: "هناك شك في إصابة محمد محمود بالعضلة الخلفية، وسنتأكد عقب إجراء الأشعة".

وعن مستقبل مابولولو قال: "اللاعب الأنجولي جدد تعاقده الاتحاد السكندري ويرغب في الاستمرار مع الفريق".

وعن حقيقة وجود مفاوضات من جانب القطبين بشان مابولولو، كشف:  لا أريد الحديث حاليا في هذا الأمر لكن لو هناك أي عروض بالتأكيد سيكون من خلال طاولة المفاوضات".

وعن استمرار محمود علاء أو عودته للزمالك، قال: "محمود علاء له وضع خاص وهو لاعب دولي ونتمنى استمراره معنا لكن الأمر في النهاية بيد الزمالك".

الاتحاد السكندرى محمد محمود الأنجولي كريستوفاو مابولولو الدورى المصرى

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