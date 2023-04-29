السبت 29 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الغزاوي يهدى درع وعلم الأهلى لرئيس مجلس مقاطعة عين السبع

الغزاوي يهدي درع
الغزاوي يهدي درع وعلم الأهلي إلى رئيس مجلس مقاطعة عين السبع

حرص محمد الغزاوي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، رئيس بعثة فريق الكرة بالمغرب، على إهداء درع وعلم الأهلي إلى يوسف لحسينية رئيس مجلس مقاطعة عين السبع بمدينة الدار البيضاء، وذلك على هامش المران الختامي للفريق الذي أقيم مساء اليوم استعدادًا لمواجهة الرجاء المغربي مساء السبت في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

وقدم الغزاوي درع وعلم النادي إلى لحسينية تقديرًا للجهود الكبيرة التي قام بها مجلس المقاطعة خلال استضافة تدريبات الفريق على ملعب العربي الزاولي، وتوفير كافة ما يلزم لتسهيل مهمة الفريق.

وشدد عضو مجلس الإدارة على أن بعثة الأهلي تثمن حفاوة الاستقبال والاهتمام الشديد من جانب مسؤولي المقاطعة منذ اليوم الأول للفريق في مدينة الدار البيضاء، وأن هناك اعتزازًا كبيرًا باستمرار العلاقات الوطيدة بين الجانبين.

وبدوره أكد لحسينية تقدير المقاطعة للعلاقات القوية مع النادي الأهلي، متمنيًا للفريق إقامة طيبة خلال وجوده بالمغرب.

محمد الغزاوي الاهلى الدار البيضاء الرجاء البيضاوي المغربي دورى ابطال افريقيا

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