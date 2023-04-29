ارتداء الكمامات قد يصبح ضروريًا.. متحور «كورونا» الجديد يثير المخاوف فى بريطانيا

أعلن خبراء في بريطانيا عن مخاوفهم من انتشار نوع متحور من فيروس كورونا شديد العدوى في البلاد يسمى "أركتوروس"، مطالبين المواطنين بالعودة إلى ارتداء الكمامات بشكل إلزامي في المواصلات العامة والأماكن المزدحمة للوقاية من الإصابة.

انتشار سريع لـ"أركتوروس" في الهند

كانت السلالة الجديدة من الفيروس قد أصابت عشرات الآلاف في الهند، حيث أبلغت وزارة الصحة الهندية عم 63 ألف شخص، مما أجبر السلطات الهندية على فرض الكمامات في بعض الولايات الهندية، مما زاد من المخاوف من ارتفاع عدد الحالات في المملكة المتحدة، حيث أشارت الأبحاث إلى أن المتحور الجديد من الممكن أن يكون معديًا بمعدل 1.2 مرة أكثر من آخر متغير فرعي رئيسي.



من جانبهم، أكد الخبراء في تقرير نشرته "الاندبندنت" أن انتشار الفيروس المتحور الجديد يثير المخاوف حول قدرته على أن يصبح سلالة مهيمنة ويتسبب في موجة جديدة من المرض، خاصة أنه تم تسجيل إصابة واحدة بين كل 40 حالة، وحذر علماء الفيروسات من أن كوفيد لا يزال يمثل تهديدًا، رغم أن الفيروس أكثر اعتدالًا ولم تعد المملكة المتحدة لديها قيود صارمة على الوباء.

ضرورة العودة لارتداء كمامات

من جانبه، يقول البروفيسور ستيفن جريفين، رئيس لجنة الخبراء المستقلة، الوضع الحالي أفضل من ما شهدناه في ذروة انتشار فيروس كورونا، إلا أن التعامل باستهتار مع المتحور قد يجعل الأوضاع تسير نحو السيناريو الهندي فلذلك من الضروري العودة لاتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، مشددًا على أهمية ارتداء كمامات عالية الجودة اثناء الوجود في أماكن سيئة التهوية والازدحام أو وسائل النقل العام.



يذكر أن المتحور "أركتوروس" قد ظهر للمرة الأولى في شهر يناير الماضي، وبدأت منظمة الصحة العالمية مراقبته منذ نهاية مارس الماضي، لترصد انتشاره في أكثر من 30 دولة على رأسهم الولايات المتحدة واستراليا والهند وكندا.