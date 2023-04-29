السبت 29 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة 3 أشخاص من أسرة واحدة إثر انقلاب تروسيكل بطريق طنطا كفر الشيخ الدولى

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

أصيب 3 أشخاص من أسرة واحدة إثر انقلاب تروسيكل بطريق طنطا كفر الشيخ الدولي وتم نقل المصابين للمستشفى لإسعافهم.

 

تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب تروسيكل بطريق طنطا كفر الشيخ الدولي ما أدى الي إصابة 3 أشخاص أحدهم حالته خطيرة.

 

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتم الدفع بسيارات الإسعاف ونقل المصابين للمستشفى لإسعافهم .

 

حرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ورفع آثار الحادث من على الطريق وتسيير حركة المرور مرة أخرى.

اصابة حماية أشخاص اسرة واحدة أثر انقلاب تروسيكل بطريق طنطا كفر الشيخ

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