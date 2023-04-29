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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بمشاركة رونالدو.. النصر يكتسح الرائد برباعية فى الدورى السعودى

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو

اكتسح النصر ضيفه الرائد 4 /صفر، الجمعة، ضمن منافسات الجولة 24 من دوري روشن السعودي لكرة القدم، والتي شهدت كذلك فوز الخليج على الفيحاء 3 /صفر.

 

وتقدم النصر عن طريق كريستيانو رونالدو في الدقيقة الرابعة، قبل أن يضيف عبد الرحمن غريب الهدف الثاني في الدقيقة 55.

 

وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للشوط الثاني، سجل محمد مران  الهدف الثالث للنصر، فيما أضاف عبد المجيد الصليهم الهدف الرابع في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

 

ورفع النصر رصيده إلى 56 نقطة في المركز الثاني، بفارق ثلاث نقاط خلف الاتحاد المتصدر، حيث لعب الأخير مباراة أقل من النصر.

 

على الجانب الآخر تجمد رصيد الرائد عند 26 نقطة في المركز الحادي عشر.

النصر السعودي الرائد السعودي الدوري السعودي 2023 كريستيانو رونالدو

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