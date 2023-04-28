لحظة سقوط شيرين عبد الوهاب على المسرح خلال حفلها في دبي

أحييت المطربة شيرين عبد الوهاب حفل غنائي ضخم مساء اليوم الجمعة، بإمارة دبي، وسط حضور جماهيري كبير، خاصة وأنه يعد الحفل الأول لها بعد أزمة إدمانها.

وتعرضت شيرين لموقف محرج أثناء غنائها، حيث سقطت بسبب “السبيكرات” التي وضعها المنظمون على المسرح، مما أغضب شيرين بشدة، واتهمت منظمي الحفلات بأنهم سبب في وضع كل المطربين بنفس الموقف، لافتة بسخرية أن الإعلام سوف ينشر مشهد سقوطها.

وكانت شيرين ظهرت مؤخرًا بصورة جديدة عبر مواقع التواصل داخل أحد الاستوديوهات أثناء تسجيل أغنية جديدة من ألبومها الجديد، وظهرت شيرين بوزن زائد وملامح شاحبة، وهو ما أثار تساؤلات رواد السوشيال ميديا حول أسباب ظهورها بهذه الصورة، حيث قالت إحدى المتابعات "مش ملامحك"، في حين كتبت أخرى "وشك اتغير أوي يا شيرين يا حبيبتي ربنا يفك كربك ويصلح حالك يارب"، وفي تعليق آخر "ربنا يشفيكي ويقويكي وترجعي شيرين نجمة مصر والوطن العربي".