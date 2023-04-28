شوقى علام: لا توجد عقوبة لشارب الخمر فى القرآن

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن حدي السرقة والزنا موجودان في القرآن الكريم، لكن لم نجد حدًا لشارب الخمر في القرآن.

وأضاف المفتي، خلال لقائه ببرنامج "نظرة" مع الإعلامي حمدي رزق، المُذاع على قناة "صدى البلد"، أن القرآن تحدث عن الخمر وذكر المولى عز وجل "فاجتنبوه"، لذلك المرجعية هنا تكون للسنة في التعامل مع شارب الخمر.

وتابع: "عقوبة شارب الخمر متروكة للدولة وللقاضي الذي يمثل الدولة، سواء بالحبس أو التغريم".

وأردف: "في الروايات نجد أنه كان يؤتى بشارب الخمر فكان منا من كان يضربه بطرف ثوبه ومنا من يضربه بجريدة ومنا من كان يضربه بحذائه"، منوها أن هذا يؤكد أن الدولة عندها مساحة في التعامل مع شارب الخمر.