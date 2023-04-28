شريف عارف: الدولة المصرية حرصت على تفعيل الرعاية الشاملة للمواطنين

قال الكاتب الصحفي شريف عارف، إن الدولة المصرية حرصت على تفعيل الرعاية الشاملة للمواطنين من خلال مجموعة من المبادرات الرئاسية مثل مبادرة حياة كريمة.

الرعاية الشاملة للمواطنين

وأكد شريف عارف، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك إيمان شخصي وقناعة لدى الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطن المصري وذلك لتخفيف الأعباء من على كاهل المواطن.

وأضاف في حديثه، أن الدولة المصرية عملت على رفع الحد الأدني للأجور الفترة الماضية لمساعدة المواطن المصري على العيش في ظل هذا الغلاء العالمي والتضخم الذي اجتاح العالم بأكمله.

التعامل المجتمعي الإنساني

وأشار إلى أنه كان لابد من التعامل المجتمعي الإنساني مع الفئات والشرائح التي تعاني من التضخم، حيث التحديات العالمية كانت تقتضي وقوف الدولة بجانب المواطن وهذا ماحدث على أرض الواقع.

وذكر أن الخريطة العالمية في حالة تغير مستمر، حيث يعاني العالم من حالة اضطراب شامل بداية من أزمة كورونا حتى الحرب الروسية الأوكرانية.